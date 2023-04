A Sestri Ponente arriva “La vie en Rose”: arte, shopping, musica e spettacoli al femminile

Sestri Ponente apre le porte a due giorni in rosa: arte, danza, musica e spettacoli che faranno da cornice a due giornate di shopping “pensate in rosa”. Venerdì 28 e sabato 29 aprile al via la terza edizione di “La vie en Rose - pensati libera” un evento che mette al centro la prevenzione al femminile sostenendo il COL - Centro Oncologico Ligure - che terrà aperto il centro per visite senologiche e infermieristiche gratuite.

Più di due chilometri di percorso pedonale tra le vie del centro storico di Sestri contraddistinto da un allestimento di bandierine rosa e girandole a guidare le persone in un percorso che unisce le vie del Civ, da via Sestri alle piazzette limitrofe, da via Vigna a via Paglia, via d’Andrade, via Corradi passando per via Menotti, via Travi, via Ginocchio e via Merano. Oltre 200 esercizi commerciali aderenti che proporranno “momenti in rosa”: cocktail realizzati per l’evento, abbigliamento a tema, presentazioni ideate per l’occasione, corner dedicati alla creatività femminile, mostre fotografiche, prelibatezze gastronomiche e molto altro ancora. E poi musica, danza, teatro, spettacoli itineranti.

“Il nuovo direttivo del CIV, con questo evento pensato al femminile, mette in rete le importanti e variegate realtà commerciali della delegazione. Un focus sul “saper fare” di una parte di città che è da sempre viva e propositiva e che intende porsi come motore ed interlocutore positivo in vista dello sviluppo urbano e sociale che avverrà nei prossimi anni” - sono le parole di Silvia Pipeschi, la nuova presidente del Consorzio Operatori Sestri Ponente.

Per info sul programma pagina Facebook: CIVSestri