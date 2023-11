Sestri Ponente, il programma degli eventi natalizi a cura dei negozi del quartiere

In occasione delle festività natalizie 2023, il Consorzio Operatori Sestri Ponente comunica il programma degli appuntamenti. L'illuminazione natalizia abbraccia le varie vie del centro integrato di via, che comprende quasi 500 negozi. Diversi sono i momenti di animazione che, fino al 23 dicembre, animeranno il quartiere con l'obiettivo di rendere sempre più piacevole vivere il territorio. Dopo l'accensione delle luminarie, il programma prosegue:

3 dicembre

All open: apertura domenicale negozi di Sestri Ponente

Ore 16.30 Filarmonica Sestrese – percorso itinerante lungo le vie del ICV Sestri Ponente

8 dicembre

Ore 16.00 - Christmas street Band a cura del Teatro Scalzo

Ore 16.00 - Piazza Tazzoli Evento Ceslit Santa Claus

9 dicembre

Ore 10 alle 12 - Coro Aurelio Rossi itinerante per le vie di Sestri

Dalle ore 16.00 - Gruppo Storico Sestrese in Piazza Ranco (dalle 17.30 sfilata in via Sestri)

Ore 17:00 - Coro Maddalene con momento dedicato all’Albero

Ore 18:00 - Spiritual Gospel Choir

10 dicembre

Dalle ore 16:00 - Jeca Eventi, carretto musicale, trampoliere, giocoliere e balloon artist

16 dicembre

Dalle ore 16:00 - Elfi musicali a cura del Teatro Scalzo

17 dicembre

Dalle ore 15:30 - Alyat Danza

Dalle ore 17:00 - Spettacolo “Bianche Visioni” a cura del Teatro Scalzo

23 dicembre

Dalle ore 16:00 - Banda Faladeira Spettacolo itinerante

Piazza Cave di Seltz Coro degli alpini