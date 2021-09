Alla scoperta del leudo, attività per famiglie in museo e a bordo

Volete vivere una entusiasmante esperienza legata al mare godendo dello splendido panorama di Sestri Levante e del patrimonio culturale del Museo Archeologico MUSEL?



Il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro vi invita Alla scoperta del Leudo“, che avrà luogo Mercoledì 10 Luglio ore 18 a Sestri Levante, per una attività da vivere in famiglia.



Scopriremo insieme i segreti del Leudo, antica imbarcazione tipica del levante ligure. Partendo dalle sale del Museo di Sestri Levante arriveremo ad imbarcarci sul “Nuovo aiuto di Dio” ultimo Leudo navigante in Liguria.



In collaborazione con il MuSel, l’ evento prevede una prima parte tra le sale del Museo Archeologico e della città di Sestri Levante dove si racconterà la storia di questa cittadina legata al mare, tra leggende e foto d’ epoca, fino ad arrivare al Leudo e ai transatlantici.



Una breve passeggiata nel caruggio ci condurrà al porto dove ad attenderci ci saranno i membri dell’ “Associazione Amici del Leudo” che ci faranno imbarcare sul Leudo svelandoci i segreti di questo piccolo veliero.



Info e prenotazioni:



Per ragioni organizzativa è necessaria la prenotazione entro le ore 14 del giorno precedente.

