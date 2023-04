Sestri Levante, passeggiata serale a Punta Manara

Sabato 22 Aprile sarà possibile scoprire uno dei luoghi più instagrammabili della Liguria! I raggi del sole, prossimi al tramonto, pulseranno la loro scia luminosa verso Punta Manara! Noi saremo li a contemplare lo spettacolo dalla torre di avvistamento saracena. Un attimo indelebile ma non unico perché sarà anche il cielo stellato a lasciarci a bocca aperta sulla via del ritorno! Punta Manara e Baia del Silenzio rappresentano una doppia emozione per chi vuole immortalare il paesaggio da più prospettive e angolazioni. L’anello escursionistico promette fascino, mistero e un pizzico di romanticismo anche quando a fine gita, vi ritroverete avviluppati dall’atmosfera magica della Baia del Silenzio, esile lingua di sabbia che circoscrive ad arco questa perla del Tigullio. Coinvolgente, emozionante, divertente e alternativo, sono davvero tanti i termini per etichettare questo trekking serale!

• Escursione serale fruibile con il treno. Rientro da Sestri Levante ore 22:30, arrivo a Genova - Brignole ore 23:50. Rientro da Sestri Levante ore 23:01, arrivo a La Spezia ore 23:57)

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE) e Accompagnatore Turistico, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche storico-culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI

• Tipologia itinerario: escursione serale e notturna fruibile in treno

• Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco.

• Iscrizione obbligatoria Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure al numero WhatsApp 342.9963552, specificando i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e residenza, indirizzo mail, numero di cellulare.

• Appuntamento ore 18:00 a Sestri Levante, alla rotonda tra l’Aurelia, Via Nazionale, Corso Colombo e Viale XX Settembre; esattamente all’inizio di Viale XX Settembre, lato Giardini Pubblici Mariele Ventre. Per favore, provvedete prima all’acqua e cena al sacco: alle 18:00 dopo l’appello ci incammineremo lungo Sestri Levante.

• Fine escursione previsto per le 22:15 circa.

• Cena al sacco

• Difficoltà: facile/media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 250 metri circa

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.