Venerdì 24 e sabato 25 maggio torna, per la XXVII edizione, “Sestri come Montmartre”, l'attesa mostra d'arte 'en plen air' a Sestri Ponente. Oltre 70 artisti provenienti da tutta Italia (pittori, scultori, ceramisti, mosaicisti ecc) esporranno le proprie opere lungo via Sestri.

Per ulteriori informazioni contattare via messaggio o whatsapp il numero 353 3654041, oppure via email: Sestricomemontmartreofficial@gmail.com.

Pagina facebook: Sestri come Montmartre.