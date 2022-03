"Sestri come Montmartre": gli artisti tornano a riempire le strade del quartiere

Venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022 torna "Sestri come Montmartre", mostra espositiva artistica per le vie di Sestri Ponente.

Per due giorni le strade di Sestri si riempiranno di artisti con le loro opere: chi volesse partecipare come espositore, potrà avere uno spazio di circa 3 metri per 2, con allestimento a suo carico. La quota di partecipazione è di 40 euro per due giorni.

In caso di pioggia, la manifestazione verrà spostata al weekend successivo.