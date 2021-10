Sestri come Montmartre: arte all'aria aperta, vin brulè e friscieu

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021 torna, per la 23esima edizione, "Sestri come Montmartre", mostra espositiva artistica per le vie di Sestri Ponente.

I visitatori potranno ammirare le opere di più di 50 artisti dalle 8,30 alle 19,30. Sarà un'occasione per condividere l'arte proprio come a Montmartre, quartiere parigino famoso per la costante presenza di artisti per le strade.

Sabato alle 16 in piazza Albertina, inoltre, il Gruppo Alpini della sezione di Genova Sestri Ponente organizza una distribuzione di vin brulè e frittelle.

In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione si terrà venerdì 15 e sabato 16 ottobre.