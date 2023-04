Sestiere di Prè in festa con musica, street food, arte e spettacoli

Tutto pronto per lo “Street Music Party”, un grande evento in programma sabato 6 maggio in tutto il Sestiere di Prè, a seguito dell’idea e dello sforzo creativo degli abitanti di Via Prè e di Via del Campo e delle rispettive associazioni “Comitato per Prè” e “Via del Campo e Caruggi Aps”. L'evento fa parte del “Progetto di Comunità per i sestieri del Molo, della Maddalena e di Prè”, nell’ambito del Piano Caruggi del Comune di Genova.

Strade e vicoli del Sestiere di Prè saranno animate ed illuminate per tutta la giornata a partire dalle ore 10 da un programma ricco di

eventi dalle esibizioni musicali e artistiche con orchestre, musicisti e ballerini in Piazza di Santa Fede, Piazza Inferiore del Roso, Piazza Durazzo, Piazza Sant’Elena, Piazza Truogoli di Santa Brigida, Piazza Marinelle, Piazza Fregoso, Piazza Vacchero, Piazza del Campo, Piazza Don Gallo e Piazza Fossatello. Arte e artigiani in Via Prè e Via del Campo, prodotti enograstronomici e street food.

Continua dunque il lavoro di tutti gli enti, le associazioni e gli abitanti che hanno creduto nel Patto per il centro storico di Genova con l’obiettivo comune di favorire la partecipazione civica per migliorare la qualità di vita nel Centro Storico valorizzandone il patrimonio.