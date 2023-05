“La biblioteca va a spasso”: weekend di libri, spettacoli e laboratori nel Sestiere di Prè

Il Sestiere di Prè è pronto per un weekend ricco di incontri, spettacoli narrati, cantati e suonati e laboratori: tutte attività che hanno in comune i libri, la lettura, l’arte in diverse forme espressive e il disegno. “La biblioteca va a spasso” è un evento organizzato dal Circolo Vega arciragazzi, Semi Foresti, Agorà Coop, l’Associazione Infanzia e Cultura, l’Associazione Via del Campo e Caruggi e il SEA (Servizio Educativo Adulti), si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 maggio e si estenderà in diverse piazze all’interno del Sestiere di Prè con l’obiettivo comune previsto dal patto per il centro storico di Genova di favorire la partecipazione civica per migliorare la qualità di vita nel Centro storico valorizzandone il patrimonio, presidiando le piazze e gli spazi esterni e in questo contesto promuovendo le biblioteche presenti nel sestiere.

Programma

Venerdì 26 maggio

Dalle ore 10 alle ore 12 in Piazza Don Gallo si partirà con le letture di libri per l'infanzia "Letture e narrazioni per bambini e bambini da 0 a 99 anni”.

"Letture appetitose" nel pomeriggio dalle 15 alle 18 in piazza Durazzo: letture, racconti, canzoni per tutti con uno spettacolo narrato da Eva Cambiale, cantato e suonato da Giovanni Parodi.

Sabato 27 maggio

La mattina dalle 11 alle 12 in Piazza del Carmine in collaborazione con il comitato di quartiere "CarMine Cittadini in Movimento" e il progetto “I sabati di SeminAgenova”, appuntamento con "Letture Appetitose" insieme ad Eva Cambiale e Giovanni Parodi.

Il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 in piazza Durazzo verrà presentato il libro "Bimbo blu" di Anita Chieppa e Stefano Scagni (edizione Il Canneto) e seguirà un laboratorio "Disegno i personaggi" con l'autrice e l'illustratore.

"Storie intrecciate" in Piazza S. Bartolomeo dell'Olivella dalle 18 alle 20 letture di storie di vita e di fantasia scritte da donne che viaggiano con Marcello Tumolini e Lucrezia Lanazza, accompagnati dalla musica del chitarrista Nicola Ostrogovich.