"Il Sestiere del Molo visto dalle Mura": visita guidata e merenda

Si avvicinano le festività natalizie e cresce il desiderio di momenti conviviali a spasso per la nostra città, alla scoperta di luoghi di grande storia e bellezza e poco conosciuti. Per l’occasione, le Mura del Barbarossa riaprono le porte il 10 e il 26 dicembre per una speciale visita guidata all’interno del Sestiere del Molo, in un percorso che ci riporterà indietro nel tempo alla fondazione di Genova.

Nell’antico Sestiere del Molo è possibile seguire parte degli unici resti delle Mura del Barbarossa, sulle quali avremo il privilegio di camminare ammirando il panorama che ci circonda e le trasformazioni urbanistiche a cui Genova è stata sottoposta attraverso i secoli.

Visiteremo una parte del Sestiere del Molo, alla scoperta delle Fondazioni Romane, delle Mura e di bellissime chiese medievali, tra le prime costruite in città. Si visiterà la Casa di Colombo, le Mura del Barbarossa, la Chiesa di San Donato e le attrazioni che le circondano.

Al termine della visita, un momento di relax in compagnia per gustare una "calda " merenda ai Giardini Luzzati.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova, Coop Dafne e CeSto.

INFO

Appuntamento alle ore 15.00 davanti alla Casa di Colombo, durata visita 1h30.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso: cell 331 2605009; e-mail casadicolombo@solidarietaelavoro.it