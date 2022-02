"Il Sestiere di Igor": caccia al tesoro e avventura magica nel centro storico

Domenica 20 febbraio dalle 14.30 si terrà la caccia al tesoro “Il Sestiere di Igor: avventura magica all'ombra della Lanterna” a cura di Genova Dreams Aps, Avventure Cittadine Genova e Erga Editore con il supporto di Cooperativa Dafne.

L'evento pensato per grandi e piccini sarà un percorso rocambolesco tra personaggi curiosi da trovare, angoli suggestivi da scoprire e anagrammi da indovinare: in totale autonomia seguendo una mappa magica del Sestiere del Molo che per l'occasione diventerà “Il Sestiere di Igor”. Arcane presenze si aggireranno in luoghi difficili da trovare e racconteranno la loro storia o leggende: ma per ascoltare le loro voci sarà necessario farsi riconoscere attraverso una parola d'ordine che verrà comunicata solo ai partecipanti.

Ma chi è Igor? Il segreto verrà svelato grazie alla presenza dell'autore Alessio Baroni e del suo “Igor Righo e l'Espresso di Mezzanotte”, edito da Erga edizioni, libro fantasy ambientato totalmente nella Superba, vista come una gloriosa città di mare che custodisce straordinari segreti magici. Fra le mura di quel luogo incantato - ricco di una storia celata ai più - si nascondono draghi, folletti, creature fantasmagoriche e prodigiosi oggetti, vecchi di secoli.

Alle ore 14.30 si terrà la presentazione intervista con l'autore in piazza delle Lavandaie, da cui partirà la caccia al tesoro a premi per tutti, ma per i più meritevoli sono previsti premi speciali.

I partecipanti oltre a trovare tutti i personaggi leggendari, dovranno rispondere agli indovinelli e raccontare attraverso i post fotografici o video su Instagram vicoli, panorami e dettagli fiabeschi che andranno pubblicati con hashtag #ilsestierediigor .

La caccia al tesoro “Il Sestiere di Igor” fa parte di una serie di eventi patrocinati dal Comune di Serra Riccò che ospiterà la prossima tappa, dove l'avventura magica di Igor arriverà con il Trenino di Casella.

Evento gratuito, posti limitati. Prenotazioni via whatsapp al 340 491 0024 indicando: cognome, numero partecipanti, nome dell'evento. I bambini devono obbligatoriamente essere accompagnati da un adulto.