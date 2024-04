I sestetti di Brahms: la primavera e l'incanto

Domenica 21, alle ore 21 e con ingresso libero, l'associazione culturale Genova Sinfonietta prosegue il ciclo di concerti cameristici al Monastero di Santa Chiara, in via Lagustena 58/G.

In programma i due sestetti per archi J.Brahms.

- J.Brahms : Sestetto per archi op.18

- J. Brahms: Sestetto per archi op. 36

Francesco Bagnasco, violino

Carola Romano, violino

Filippo Laneri, viola

Ruben Franceschi, viola

Martina Romano, violoncello

Paolo Ognissanti, violoncello