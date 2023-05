Sessione di plogging, in palio anche buoni sconto per attrezzatura sportiva

Nell'ambito della Festa dello Sport 2023, Amiu Genova, in collaborazione con la Cooperativa Erica di Alba, promuove una plogging session nel centro storico della città. Il plogging è un gesto rivoluzionario nella sua immediatezza e può essere fatto da chiunque: nella pratica sportiva, nei momenti di svago, ma anche nella quotidianità.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è previsto per domenica 21 maggio 2023 alle ore 14.30 presso lo stand Amiu situato nei pressi del Bigo al Porto Antico. La partecipazione all'evento è gratuita e aperta a tutti.

I partecipanti saranno suddivisi in squadre, che, in un tempo limite di 2 ore, si sfideranno nel raccogliere il maggior numero di rifiuti. Si consiglia un abbigliamento sportivo e l'uso di un'applicazione o di un dispositivo contapassi per poter valutare km percorsi da ogni squadra.

A tutti gli iscritti sarà distribuito un kit composto da guanti e sacchi in moda da poter svolgere l'attività in completa sicurezza. Al termine dell'attività tutti i rifiuti raccolti e differenziati verranno pesati: le squadre, che avranno percorso più km e avranno raccolto più rifiuti saranno premiate. In palio anche buoni sconto per attrezzatura sportiva Decathlon.