Il Sipario Strappato di Arenzano riapre le sue porte con Sergio Sgrilli e la sua chitarra

Parte sabato 2 ottobre la stagione 2021-2022 del teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165). In scena, alle ore 21, Sergio Sgrilli.

L’artista mette a disposizione del suo recital oltre 30 anni di palco, in giro per l’Italia. Il pubblico diventa parte integrante della scelta di cosa mettere in scena. Si ride, si pensa, ci si confronta e a volte si canta perché la chitarra, sua instancabile compagna di viaggio, è immancabile. Atmosfere teatrali si fondono con il puro cabaret e nella musica. «Si tratta di un attore comico bravissimo – dice Sara Damonte, direttore artistico del teatro – siamo contenti che venga a inaugurare la stagione con la sua inseparabile chitarra».

Parte così la stagione del teatro arenzanese, per il momento programmata solo fino a dicembre: «Gli altri spettacoli verranno programmati strada facendo, un’ulteriore precauzione per riuscire ad adattarci più facilmente a qualsiasi circostanza, vista l’imprevedibilità dell’emergenza sanitaria. Continuiamo però sostanzialmente a offrire spettacoli di diversa natura, tra dramma, prosa, musica e cabaret, tenendo alta l’asticella della qualità. Lo scopo del teatro è far interrogare e confrontare le persone, mettere quella curiosità che porta ad approfondire i diversi aspetti della società in cui viviamo» dice Sara Damonte

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

