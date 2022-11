“C’era una volta Sergio Leone”, mostra al Centro Civico Buranello

In occasione dell’uscita nelle sale italiane del documentario “Sergio Leone. L’uomo che inventó l’America”, la Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab presenta “C’era una volta Sergio Leone”, una selezione dell’esposizione già allestita al Club Amici del Cinema dal 30 aprile al 1° maggio 2014 per il 25° anniversario della morte del regista, avvenuta prematuramente a Roma il 30 aprile 1989 all’età di 60 anni.

La mostra verrà inaugurata venerdì 18 novembre alle ore 17 e sarà visitabile fino al 16 dicembre dal martedi al venerdi con orario 16 – 18:30.

In tutti questi anni l’interesse e il consenso critico per Sergio Leone è continuato a crescere e si sono moltiplicati gli eventi che hanno celebrato il regista, i suoi film e gli interpreti: da Clint Eastwood della Trilogia del dollaro a Robert De Niro di “C’era una volta in America” (1984). Inoltre non dimentichiamo che il “mito” Sergio Leone si è consolidato nel tempo anche grazie al successo mondiale di Ennio Morricone, quasi coautore dei film del regista romano: una fusione assoluta tra le musiche e le immagini. Come afferma Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e curatore nel 2019 di una monumentale mostra su Leone alla Cinemateque Française di Parigi: “Se vediamo venti secondi di un film di Sergio Leone sentiamo, anche se non la sentiamo realmente, la musica di Morricone. Se ascoltiamo la musica di Morricone vediamo i film di Leone”.

Tutto ciò è stato confermato anche da “Ennio” il documentario di Giuseppe Tornatore, grande sorpresa della scorsa stagione cinematografica. Ma forse la più grande sorpresa che accomuna i due recenti documentari è lo scoprire quanti grandi e impensabili artisti contemporanei sono stati influenzati dalle musiche di Morricone e dalle immagini di Leone: dai Metallica a Bruce Springsteen, da Quentin Tarantino a Walter Hill, solo per fare alcuni nomi.

L’esposizione alla Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab curata da Lino Zanellato, appassionato collezionista di tutto ciò che riguarda Leone e Morricone, comprende le foto dei sette film realizzati dal regista, a partire da “II colosso di Rodi” (1961) e “Per un pugno di dollari” (1964) e un ampio aggiornamento delle pubblicazioni a lui dedicate, a cui si aggiunge fresco di stampa il bel volume di Claver Salizzato edito da Falsopiano che presenteremo a dicembre e dal titolo: “SERGIO LEONE, Breve avventurosa storia della mia amicizia con Sergio, il Leone di Viale Glorioso”.