Sere d'estate a Palazzo Reale: musica anni '60 e aperitivo

Giovedì 7 luglio prendono il via le Sere d'estate a Palazzo Reale, quattro serate ispirate dalla mostra Genova 60 - aperta fino al 31 luglio 2022 nel Teatro del Falcone - che si svolgeranno nel Cortile d'onore di Palazzo Reale e che uniranno arte, musica rigorosamente anni 60 e un buon aperitivo. Sarà possibile visitare la mostra, eccezionalmente, fino alle ore 22 e gustare l'aperitivo curato da Mentelocale Cafè.

Programma

- Giovedì 7 luglio 2022 dalle ore 19 al Cortile d'onore di Palazzo Reale, inizio concerto 20:15:

The best of 60s, le più belle songs d'autore del repertorio italiano ed internazionale degli anni '60

Duo Voce femminile e Pianoforte digitale del G. E. Music Project - Musica per Eventi: Alessandra Clemente, voce, Sandro Gaspari, pianoforte.

L’aperitivo sarà servito nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale

- Giovedì 14 luglio 2022 dalle ore 19 al Cortile d'onore di Palazzo Reale, inizio concerto 20:15.

'60s: The Sound of Strings, celebri cover internazionali e songs del grande repertorio cinematografico

Trio d'Archi del G. E. Music Project, Musica per Eventi: Francesca Del Grosso, violino, Giulia Ermirio, viola, Delfina Parodi, violoncello.

- Giovedì 21 luglio 2022 dalle ore 19 al Cortile d'onore di Palazzo Reale, inizio concerto 20:15.

I favolosi anni ’60… in classic

La Banda Barsotti: Massimo Barsotti, pianoforte/arrangiamenti, Luca Magni, flauto, Giovanni Baglioni, sassofoni, Giulio Barsotti, contrabbasso.

L’aperitivo sarà servito nella piazzetta del Falcone, negli spazi del Mentelocale Cafè

- Giovedì 28 luglio 2022 dalle ore 19 al Cortile d'onore di Palazzo Reale, inizio concerto 20:15.

C'erano una volta gli anni '60

Duo pianistico Biondi&Brunialti: Paola Biondi e Debora Brunialti.

L’aperitivo sarà servito nella piazzetta del Falcone, negli spazi del Mentelocale Cafè

