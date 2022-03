Serate gastronomiche in coppia a Sori: menu di mare e di terra al chiaro di luna

Orario non disponibile

Tornano le serate gastronomiche di Sori, in cui i ristoranti del territorio offriranno menu di mare e di pesce a prezzo fisso per far conoscere alle coppie la loro offerta gastronomica.

Per la terza edizione, il menu di mare costerà 45 euro a coppia mentre quello di terra 30 euro a coppia, bevande escluse.

Ecco date e ristoranti:

Mercoledì 9 marzo: Da Nanni

Venerdì 11 marzo: Al Serraglio

Domenica 13 marzo: Da Armando

Martedì 15 marzo: Edo Bar

Mercoledì 16 marzo: Il Focacciaio

Venerdì 18 marzo: Luigin

Martedì 22 marzo: Scandelin

Giovedì 24 marzo: La Battigia

Venerdì 25 marzo: Nestin

Martedì 29 marzo: Edo Bar

Giovedì 31 marzo: Luigi

Venerdì 1 aprile: Al Serraglio

Domenica 3 aprile: Da Armando

Martedì 5 aprile: Scandelin

Giovedì 7 aprile: Il Focacciaio

Venerdì 8 aprile: Nestin

Mercoledì 13 aprile: Da Nanni

Giovedì 14 aprile: La Battigia

Info: Proloco Sori 0185700681 o prolocosori@gmail.com