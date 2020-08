Serate gastronomiche recchesi in versione estiva: programma e menu degli ultimi giorni

Dopo la paura di ferragosto eccole ultime serate d’agosto, serate gastronomiche al ristorante che hanno ravvivato l’estate a Recco, a corollario dei grandi eventi di spetaccolo organizzati dall’Amministrazione Comunale di Recco.

Le “Serate”, il cui tradizionale inizio era previsto lo scorso 1° marzo, purtroppo sono state bruscamente interrotte dal fulmine arrivato con l’emergenza epidemiologica COVID-19 ed ristoratori recchesi, frastornati e depauperati di una loro consuetudine lunga ben 45 anni, tutti gli anni a febbraio a marzo, si sono sentiti in dovere comunque di non perdere il loro tradizionale appuntamento, riproponendole in versione estiva. Menù ovviamente diversi, ora ricchi dei piatti più amati della tradizione con quei prodotti di mare e di terra che tanto caratterizzano la cucina ligure più semplice e genuina. Senza dimenticare il piacere di ritornare a vivere i momenti conviviali che i ristoratori recchesi, Vitturin 1860, Manuelina, Da O Vittorio, Alfredo, la Baracchetta, Lino e Da Angelo, da sempre riescono a trasmettere nei loro locali. Tutti ristoranti con ampi spazi che non hanno avuto problemi nell’adeguarsi alle disposizioni per garantire il distanziamento sociale, rivisti e riorganizzati come necessario, alcuni anche con nuovi spazi all’aperto.

In occasione delle serate gastronomiche estive i commercianti di Recco prolungano le loro aperture, un invito ai partecipanti, residenti e turisti per girovagare lungo le vie e le piazze della Città fra le molte attività commerciali che da tempo continuano ad essere un punto di riferimento per Genova, da cui dista una ventina di km, e per i turisti in particolare del nord Italia.

Data la particolare situazione, si consiglia sempre la prenotazione.

I menu delle serate

Giovedì 20 agosto Ristorante Da Angelo

Via San Rocco 86 - Recco (Ge) - Tel. 0185 76719

Flute di benvenuto con frittatina di verdure

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Tagliatelle al tocco di porcini della Val di Vara

Porcini fritti e trifolati

Semifreddo all’amaretto (di produzione propria)

Caffè

Selezione di vini in abbinamento

€ 35,00 tutto compreso a persona.

Domenica 23 agosto Ristorante Alfredo

via S.G. Battista 33 - Recco (Ge) - Tel. 0185 75653

GRIGLIATA DI MARE … A TUTTA BIRRA

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Lasagnette alla Portofino

Grigliata mista di mare su letto di insalatina di stagione

in abbinamento Birra Weiss (Birra che adora il mare e i suoi frutti. Rinfrescanti con gusto piacevolmente asprigno)

Semifreddo alla vaniglia con cioccolato versato e calice di Birra Stout (Birra a base di malti scuri e tostati con un retro gusto di cioccolato che intensificano il sapore del piatto)

Caffè

€ 35,00 tutto compreso a persona.

(In alternativa vini in abbinamento)

Martedì 25 agosto Ristorante Da O Vittorio

Via Roma 160 - Recco (Ge) - Tel. 0185 74029

Bolle di Rosè Cesarini Sforza Trento Metodo Classico

VARIAZIONE SUL MARE NOSTRUM

Cannoli con Brandacujun, muscoli ripieni alla spezzina, acciughe di Camogli sotto sale con pane nero e burro salato.

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Pinot grigio 2018 Monsupello.

Ravioli alla Norma su coulis di pomodoro e ricotta affumicata.

Grande pescato del Golfo in padella con frutti di mare, crostacei, calamari e la galletta di San Rocco.

Delicata fresca al limone con scaglie di cioccolato bianco

Moscato di Sicilia passito Firriato.

€ 50,00 tutto compreso a persona.

Giovedì 27 agosto Ristorante Da Lino

Via Roma 70 - Recco (Ge) - Tel. 0185 74336

Calice di benvenuto con cuculli

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Galantina di polpo su purea di patate viola

Fagottini di pasta fresca allo zafferano con calamaretti e vongole

Filetto di rombo con porcini e patate

Crumble di frolla con crema ai frutti di bosco e scaglie al fondente

Caffè

Vini Liguri in abbinamento

€ 40,00 tutto compreso a persona.