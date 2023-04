Tornano a primavera le Serate Gastronomiche Recchesi: menù speciali negli storici ristoranti di Recco

Dopo la pausa delle festività pasquali, in Liguria la primavera continua con le Serate Recchesi, da giovedì 13 aprile. Quelle del 2023 titolano infatti “Benvenuta Primavera” e sono l’occasione per presentare i nuovi piatti che i ristoratori hanno inserito nei loro menù dedicati alla stagione dei fiori. Per le signore un pensiero gentile e di buon auspicio, una piantina fiorita da portare a casa e coltivare sui propri terrazzi, e ogni volta che la si guarda sarà spontaneo pensare a Recco.

Giovedì 13 aprile: Manuelina - Domenica 16 aprile: Vitturin 1860 - Martedì 18 aprile: Da Ö Vittorio - Venerdì 21 aprile: Alfredo - Giovedì 4 maggio: Da Lino

I Ristoranti del Consorzio Recco gastronomica, forti della loro storia lunga decenni e decenni, si ritrovano ogni anno uniti nel mantenere la tradizione che da oltre quarantacinque anni caratterizza le loro Serate. Una storia lunghissima le accompagna, forse unica in Italia, da quando nel 1976 i ristoratori recchesi, riunitisi per primi in gruppo, ad oggi sempre quelli ed allora precursori di un successo ripreso poi da tutta Italia, vararono per la prima volta le Serate gastronomiche. Una formula che ora ci sembra scontata, ma a quei tempi fu un fenomeno: un menù con i piatti più tradizionali del proprio territorio ad un prezzo pre-definito comprensivo delle bevande. Un successo immediato, ristoranti pieni e super richieste che li portò per anni a dover riproporre più repliche della stessa serata per far fronte alle infinite prenotazioni. Erano altri tempi, è vero, ma il consenso fu tale e il ricordo così vivo, che annualmente i ristoratori recchesi si sentono in dovere di riprenderle e riproporle, consci del fatto che tanti le aspettano.

Innumerevoli poi nel corso del tempo le iniziative dei ristoratori recchesi, concorsi a premi (con una Fiat Punto in palio nel 1995!), gemellaggi gastronomici con la ristorazione di 14 nazioni europee e 10 regioni italiane, e poi “serate e cultura” dal Premio “Pennagolosa” dedicato ai libri di gastronomia regionale all’invito all’Opera in collaborazione con il Teatro Carlo Felice passando ai successi delle “Cene con spettacolo” del Premio Cabaret Focaccia d’Oro, sono queste solo una piccola parte delle oltre 100 promozioni attuate dal Consorzio Recco Gastronomica.

Il cliente della ristorazione recchese è fedele e affezionato e ricorda di come le serate recchesi facevano di un’occasione per uscire una grande festa, sa che a Recco mangia bene, la qualità è garantita, come l’impegno e la serietà dei suoi ristoratori, veri ambasciatori della convivialità. A tavola quindi, nei ristoranti di Recco, capitale gastronomica della Liguria, dove tradizione e qualità, immutati nel tempo si fondono con la capacità, competenza ed il piacere di far ristorazione e ospitalità. È solo alla ristorazione di Recco che si deve il successo delle serate gastronomiche – poi imitate in ogni dove – con la riscoperta dei piatti più famosi della gastronomia ligure, che qui ritrova tutta la sua storia.

Tutti i menù

Giovedì 13 aprile

Manuelina Ristorante Gourmet

Via Roma 296 Telefono 0185 74128

Benvenuto con cannolo di pasta matta con prescinseua, pesto e granella di pinoli, mini panino con salmone marinato all’aneto

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Capasanta, baby carota scottata al timo; ravanelli e salsa al pepe di szechwan

Ravioli di fave al primo sole con guanciale affumicato a gocce di pecorino

Rombo al profumo di verbene con bouchet di asparagi in pancetta

Delizia al limone con salsa alla lavanda

Caffè

Sauvignon Alto Adige 2022 – Tramin

Zibibbo di Pantelleria 2020 – Pellegrino

Euro 65,00 per persona tutto compreso

Domenica 16 aprile

Vitturin 1860

Via dei Giustiniani 48/50 Telefono 0185 720225

Aperitivo con acciughe ripiene

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Il mare in tavola:

Capesante gratinate con erbette liguri

Antipasto di mare

Gambero di Santa Margherita Ligure al verde

Calamari alla griglia con gocce di zucca e insalatina novella

Bavarese ai frutti di bosco e Porto

Caffè

Vini in abbinamento

Euro 40,00 per persona tutto compreso

Martedì 18 aprile

Da Ö Vittorio

Via Roma 160 Telefono 0185 74029

Tributo al Jazz con Dado Moroni

Alla scoperta del soulfood a New Orleans dove nacque il Jazz e dove il cibo è sorriso

Accras de Moure (tipiche crocchette fritte di baccalà e lime)

Ostriche con Sorbetto al Moijto e Aria al Gin

Salmone Blackened con Crème Fraiche

Capesante Rockfeller

Pomodori Verdi Fritti con Gamberi Remoulade

Polpo Sandwich con mela caramellata

Polpettine di Pollo alla Cajun

Focaccia di Recco col Formaggio IGP…. e Jalapeno

La Jambalaya (Jazz Appeal)

Beignets di New Orleans

Caffè

Vino bianco Riesling 2021 doc Pojer e Sandri

Euro 60,00 per persona tutto compreso

Venerdì 21 aprile

Alfredo

Via S. Giovanni Battista 33 Telefono 0185 74653

Recco e mare

Flute di bollicine con cuculli alle erbette

Muscoli gratinati

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Zuppa di pesce all’Alfredo con crostini croccanti alle erbe aromatiche

Semifreddo al Frutto della passione

Caffè

Vino in abbinamento

Euro 40,00 per persona tutto compreso

Giovedì 4 maggio

Da Lino

Via Roma 70 Telefono 0185 74336

Calice di benvenuto con con apetizer ai colori e sapori di primavera

Degustazione di Focaccia di Recco col formaggio IGP

Filetti di sgombro grigliati su insalatina di puntarelle e dressing al limone

Trofiette caserecce con fave nostrane, bottarga e gamberi rossi

Polpo tagliato al coltello con emulsione di zenzero e limone, asparagi, germogli e ?ori eduli

Sfogliatine con crema al mango e fragole

Caffè

Vini liguri in abbinamento

Euro 48,00 per persona tutto compreso.