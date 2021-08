Serate gastronomiche recchesi versione estiva

Prezzo non disponibile

Dal 02/08/2021 al 31/08/2021

A Recco ritornano le famose Serate Gastronomiche Recchesi, in ricordo di Gianni Carbone. Con il patrocinio Regione Liguria, Comune di Recco, COCommercio Genova, Fipe Liguria e Fepag Genova, Ascom Delegazione di Recco e Civ Recco online e la collaborazione Pro Loco di Recco.

Inizia ad agosto il secondo ciclo delle Serate, da lunedì 2 a martedì 31 agosto, ogni sera un 'titolo' con la solita formula del 'tutto compreso', nel rispetto della tradizione iniziata nel 1976.

Dopo le devastanti conseguenze che la ristorazione ha subito dalla pandemia da covid-19, ci si è dovuti far forza per ritrovare l'entusiasmo e ritornare alle vecchie abitudini. I ristoranti del Consorzio Recco gastronomica, forti comunque della loro storia, si sono ritrovati uniti nell'intenzione di mantenere ciò che da oltre quarant'anni li caratterizza, le Serate Gastronomiche Recchesi.

Chiamate familiarmente 'le serate', hanno una storia lunga oltre quarant'anni, da quando nel 1976 i ristoratori recchesi riunitisi per primi in gruppo, precursori di un successo ripreso poi da tutta Italia, vararono per la prima volta le Serate gastronomiche. Una formula che ora ci sembra scontata, ma a quei tempi fu un fenomeno: un menù con i piatti più tradizionali del proprio territorio a un prezzo pre-definito comprensivo delle bevande.

Fu un successo immediato, ristoranti pieni e così tante richieste che li portarono per anni a dover riproporre più repliche della stessa serata per tentare di soddisfare tutti. Erano altri tempi, è vero, ma il consenso fu tale e il ricordo così vivo, che ancora oggi annualmente i ristoratori recchesi, oltre al piacere di farlo, si sentono anche in dovere di riprenderle.

Anche quest'anno come nel 2020, per le note cause, le Serate Recchesi dal loro periodo abituale di febbraio, marzo e aprile sono slittate a luglio e agosto, consentendo la partecipazione, oltre ai clienti abituali liguri, anche ai turisti che avranno raggiunto il mar ligure.

Si è posto particolare attenzione alla composizione degli appuntamenti partendo dopo il termine degli Europei di calcio ed evitando la concomitanza con gli importanti eventi di spettacolo organizzati dall'Amministazione Comunale di Recco. Durante il periodo delle Serate si potrà approfittare dello shopping più invitante a Recco con saldi e sconti dal 20 al 50% sino al 16 agosto. Clicca qui per la borchure.

Gli organizzatori invitano a ricordarsi di prenotare.

Lunedì 2 agosto - Manuelina focacceria bistrot “Focaccia & 61 Saten” Mercoledì 4 agosto - Ristorante Vitturin 1860 “A tutto tonno” Venerdì 6 agosto - Ristorante Alfredo “Liguria e dintorni” Giovedì 26 agosto - Ristorante Lino “Dal Golfo Paradiso alla Val D’Aveto” Domenica 29 agosto - Ristorante Angelo “Sua Maestà il Porcino” Martedì 31 agosto - Ristorante Da Ö Vittorio “Cena Superba” Tutti i sabato d’agosto - Ristorante Manuelina “Manuelina in Terrazza”

Tutti i menù

Lunedì 2 agosto - Manuelina focacceria bistrot

“Focaccia & 61 Saten”

Fantasia di cuculli e paniccia,

stecchi di melanzane fritti nell’ostia,

pane burro e acciughe,

cucchiaio con palamita marinata e avocado,

crostino con il nostro salmone marinato.

La Focaccia di Recco col formaggio IGP

Il nostro gelato di crema con coulis di frutti di bosco

Caffè e fine pasto

32 euro a persona tutto compreso

Compreso l’abbinamento a Berlucchi Franciacorta docg 61 Saten

Mercoledì 4 agosto - Ristorante Vitturin 1860

“A Tutto Tonno”

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Tartare di tonno agli agrumi

Trofiette nere all’ amatriciana di tonno

Tagliata di tonno, rosmarino e patata croccante

Millefoglie al pistacchio di Bronte e cioccolato 70%

Vini in abbinamento

35 euro a persona tutto compreso

Venerdì 6 agosto - Ristorante Alfredo

“Liguria e dintorni”

Focaccia di Recco col formaggio I.G.P. con flûte di bollicine

Calamarata con pesce spada e melanzane al profumo di menta

Spiedo di gamberi e calamari arrostito su crema di patate novelle al basilico dop

Paciugo a modo mio

Caffè

La cena è servita con Vermentino Riviera Ligure di Ponente Viticoltori Ingauni

35 euro a persona tutto compreso

Giovedì 26 agosto - Ristorante Lino

“Dal Golfo Paradiso alla Val D’Aveto”

Calice di benvenuto con cuculli

Focaccia di Recco col formaggio I.G.P.

Acciughe salate di Camogli e quenelle di prescinseua della Valdaveto

con finocchi e timo su crostino di pane ai cereali

Fagottini allo zafferano con farcitura di ricotta Valdaveto

e verdure di stagione con calamaretti e vongole

Insalata di fiori di zucca sedano e San Ste’ con porcini grigliati e gamberi a vapore

Mousse allo yogurt colato e crema di pistacchio

Caffè

Vini liguri in abbinamento

40 euro a persona tutto compreso

Domenica 29 agosto - Ristorante Angelo

“Sua Maestà il Porcino”

Frittura di porcini nostrani in panure

Trofie di borragine au tuccu di funghi

Porcini con patate alla maniera di “Adolfo”

“La Devastante” Crostata con crema e amaretti

Caffè

In abbinamento “Rosso di Luni”

40 euro a persona tutto compreso

Martedì 31 agosto - Ristorante Da Ö Vittorio

“Cena Superba”

Con la partecipazione straordinaria del comico Marco Rinaldi dei Soggetti Smarriti e dei Bruxabaracche

Aperitivo Brut con St. Jacques gratin

Il doge e il re Sole

Focaccia di Recco col formaggio i.g.p.

Guglielmo Embriaco e le Crociate

Pansoti Porcino d’Oro su crema di preboggion

G. Embriaco e il preboggion

Pulpo a la Gallega

Cristoforo Colombo e la Spagna

Torta Meneghina con crema allo zabaione

“bye bye Milano”

Il tiranno di Milano e i genovesi

Caffè

Il digestivo della Superba

Bianco “La Superba” Coronata DOC 2020 Andrea Bruzzone

45 euro a persona tutto compreso

Tutti i sabato d’agosto - Ristorante Manuelina

“Manuelina in Terrazza”

Frizzante Benvenuto

Catalana di crostacei

La Focaccia di Recco col formaggio IGP

La “Paccherata”

Proposta ogni settimana con un sugo diverso

Dolce sfoglia di focaccia

Con la nostra chantilly e fragole

Le Ribolle di Tenuta Stella

Il prezzo è 45 euro a persona vini inclusi.