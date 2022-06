A Recco tornano le famose Serate Gastronomiche Recchesi in versione estiva

Tornano le Serate Gastronomiche Recchesi. Ancora una volta in versione estiva, le “Serate” ci accompagneranno nei due lunghi mesi di luglio e agosto, in attesa del ritorno alla completa normalità e del loro ritorno al periodo tradizionale, febbraio, marzo ed

aprile. Dopo le devastanti conseguenze che la ristorazione ha subito dalla pandemia COVID-19, ci si è dovuti far

forza per ritrovare l’entusiasmo e ritornare alle vecchie abitudini. I Ristoranti del Consorzio Recco gastronomica, forti comunque della loro storia, si sono ritrovati uniti nell’intenzione di mantenere ciò che da oltre quarant’anni li caratterizza, le Serate Gastronomiche Recchesi.

Chiamate familiarmente “ le serate”, hanno una storia lunghissima, da quando nel 1976 i ristoratori recchesi riunitisi per primi in gruppo, precursori di un successo ripreso poi da tutta Italia, vararono per la prima volta le Serate gastronomiche. Una formula che ora ci sembra scontata, ma a quei tempi fu un fenomeno: un menù con i piatti più tradizionali del proprio territorio ad un prezzo pre-definito comprensivo delle bevande.

Fu un successo immediato, ristoranti pieni e così tante richieste che li portarono per anni a dover riproporre più repliche della stessa serata per tentare di soddisfare tutti. Erano altri tempi, è vero, ma il consenso fu tale e il ricordo così vivo, che ancora oggi annualmente i ristoratori recchesi, oltre al piacere di farlo, si sentono anche in dovere di riprenderle.

Il calendario prevede l’inizio lunedì 11 luglio con termine il 28 agosto, la formula sarà quella solita del “tutto compreso”, nel rispetto della tradizione iniziata nel 1976.

Calendario

Lunedì 11 luglio - DA Ö VITTORIO

Giovedì 14 luglio - LINO

Domenica 17 luglio - ALFREDO

Mercoledì 20 luglio - VITTURIN 1860

Sabato 30 luglio - MANUELINA

Mercoledì 3 agosto - VITTURIN 1860

Venerdì 19 agosto - ALFREDO

Giovedì 25 agosto - LINO

Domenica 28 agosto - DA Ö VITTORIO

Tutti i sabato d’agosto 6 / 13 / 19 / 27 - MANUELINA

Necessaria la prenotazione