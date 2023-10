Serata al cinema UCI Fiumara di Genova

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione, esclusivamente single, per trovare nuovi amici e amiche. Per staccare la spina e divertirvi, vi portiamo al cinema per vedere un film con i vostri attori preferiti. Ci saranno momenti di suspense, risate e commozione, tutte quelle sensazioni che solo un grande film può regalare. Durante l'intervallo, approfittate per socializzare tra voi, magari gustando dei popcorn. Alla fine del film... beh sarete voi a decidere come finirà la vostra serata da protagonisti.

Importantissimo: le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il cinema non è l’organizzatore dell’evento, ma dovrete fare da voi i biglietti sul posto, una volta che avrete raggiunto la destinazione.

Come funziona?

Vi troverete alle 19:30 presso il cinema UCI di Genova per trascorrere una serata diversa dal solito in compagnia. Una volta raggiunto il numero dei partecipati verrà creato un gruppo Telegram dove sarete voi ad autogestirvi con la nostra supervisione e scegliere il film che andrete a vedere il giorno dell'evento. Sottolineiamo che l'ora stabilita da noi sarà quella del ritrovo davanti al cinema, l'orario della rappresentazione sarà scelto da voi. L'acquisto del biglietto sarà preventivamente effettuato prima online. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa serata all'insegna del piacere e della cultura. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Evento confermato se:

vi sarà un numero minimo di 8 partecipanti. Aiutaci condividendo l'evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum.

Fascia di età

30-45 anni

Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto (+ costo del biglietto a vostro carico)

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto (+ costo del biglietto a vostro carico)

Titolari Vip-card: 0€ di quota organizzativa per riservare il posto (+ costo del biglietto a vostro carico)

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione, le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 1° novembre 2023

La quota comprende: organizzazione tecnica

La quota non comprende: tutto ciò che acquistate all'interno del cinema (drink, popcorn, ecc)

Gruppo telegram di Ritrovo

Verrà creato un gruppo telegram, che sarà a disposizione per decidere quale film vedere con il gruppo interessato

Informazioni per il ritrovo

Vi aspettiamo alle ore 19:30 - UCI Cinema, Via Paolo Mantovani, 16151 Genova GE

Trasporto

Mezzo proprio*

*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l'eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Contattare Anthony al 3488781211

Seguici sui Social, siamo su Facebook e su Instagram come Oj Eventi Single.