Serata di musica con i Trilli a Villa Bombrini, nel ricordo di Martina Riberti

Una serata all'insegna della genovesita' nel ricordo di Martina Riberti, la ragazza prematuramente scomparsa nel 2021 in un tragico incidente stradale. Giovedì 7 luglio alle 21, all'interno della suggestiva cornice del parco di Villa Bombrini a Cornigliano, andrà in scena un evento che conciliera' musica e sicurezza stradale.

Ad introdurre la serata Davide Falteri, presidente di Consorzo Global e da poco consigliere comunale, Varno Maccari Vice-Comandante della Polizia Municipale, Alberto Bruttomesso come referente di Unasca e Marco De Iturbe pilota nazionale e istruttore di guida sicura. La serata musicale verrà aperta dai giovani cantautori Stephanie e Alessandro De Muro e dagli interpreti Manuel Cossu e Gabriele Gaggero. Simona Cappelli e Ivano Castellani presenteranno I Trilli per un concerto di musica genovese di Vladi e della sua band che già lo scorso anno richiamò a Villa Bombrini un folto pubblico appassionato.

"L'evento è inserito all'interno del cartellone delle iniziative dell'Estate in Villa Bombrini. - spiega Davide Falteri presidente di Consorzio Global e Consorzio Cornigliano 2020 - Sara' un appuntamento importante ad ingresso libero per parlare di sicurezza stradale nel ricordo di Martina e nello stesso tempo per valorizzare il quartiere di Cornigliano nel segno della genovesita' della musica dei Trilli."