La raviolata di Pra' si trasforma in "Serata di Gala" con i tavoli in via Fusinato

Quest'anno la tradizionale raviolata di Pra' in via Fusinato - prevista per sabato 11 giugno - si trasforma in Serata di Gala: a comunicarlo ufficialmente, il Civ Pra' Insieme. La location sarà sempre via Fusinato ma invece della bicicletta con il pentolone di ravioli si passerà a una serata raffinata ed elegante in cui i camerieri metteranno l'abito delle grandi serate, e anche i commensali saranno invitati a vestirsi eleganti anche per una serata a Pra'.

Ecco il menu che insieme ai Colorando Tour e con l'aiuto di Rocco Daretta verrà servito nella sera dell'11 giugno. L'intero ricavato verrà dato per lo spettacolo pirotecnico della Fiera di San Pietro.

Aperitivo: entratina con CoroSpritz (offerto da Vini Allara)

Antipasto: Sevice di ricciola

Primo: Trofie alla Carlo Forte

Secondo: Lombrina Antica Liguria

Dessert: Ricordo di Pra'

Gli chef a cimentarsi nell'impresa saranno Rocco Daretta, Danilo Napoli, Renato Grasso ed Edoardo Rossi.

Il costo è di 20 euro a testa.