Festa ad Apparizione con il 're della ciccia' Dario Cecchini: il menu "fino a fine fame"

Mercoledì 1 settembre 2021, a partire dalle ore 20, ad Apparizione nello spazio Sotto Le Stelle Open Air di Fabrizio Bogo (Gigino) e Giorgio Bove, serata cult enogastronomica: protagonista il re indiscusso della fiorentina, Dario Cecchini, secondo il New York Times il macellaio-chef più famoso del mondo, che salirà in cattedra e insegnerà ai commensali, prenotati per tempo, come si prepara un barbecue a regola d'arte. E dopo la "lezione magistrale", si potrà degustare il suo menu "fino a fine fame" di due ore circa: crostone con "burro del Chianti", sushi e tonno del Chianti, finocchiona, bistecca alla fiorentina, etrusco, panzanese, fagioli all’extra vergine. Il tutto innaffiato rigorosamente da un Chianti Classico. 80 euro a persona.

Dario Cecchini lavora nella storica macelleria di famiglia a Panzano in Chianti (Firenze), dove porta avanti una tradizione da otto generazioni, lunga 250 anni. Grazie al suo estro, l'Antica Macelleria Cecchini si è trasformata in un piccolo "impero" conosciuto in tutto il mondo: in un viaggio in Toscana non si può non andare alla sua macelleria con cucina. E così Netflix gli ha dedicato un episodio della sesta stagione della serie cult Chef's Table. Sempre in giro per il mondo invitato dai potenti della Terra così come dagli enti di beneficenza, dalle associazioni dei macellai, o dai grandi cuochi.

"Quest’anno Dario Cecchini cucinerà "live" alla brace le sue carni famose in tutto il mondo e novità soprattutto ne illustrerà sempre in diretta dal vivo le caratteristiche e la preparazione - spiega l'amico Fabrizio Bogo (Gigino) - È uno degli ambasciatori del mangiar bene italiano nel mondo e la serata con il re della "ciccia" sarà un evento unico per la sua "lezione magistrale" dietro le griglie roventi".

