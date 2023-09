Serata di beneficenza a Sestri Ponente con Gabri Gabra, I Trilli, Tropico del Blasco e tanti altri ospiti

Serata di beneficenza in Villa Rossi a Sestri Ponente venerdì 6 ottobre. Musica e divertimento con I Trilli, Tropico del Blasco, I Cugini della Corte, Buddies Band, Scuola Danza Linda Semba, Cocker Power. Dalle ore 23 dj set con Robin 48 e Pitta Dj. Presenta la serata il comico Gabri Gabra. L'intero incasso sarà devoluto in favore della Protezione Civile del Municipio VI Medio Ponente per l'acquisto di un trattore con trinciaerba per mettere in sicurezza rivi, fiumi e strade a tutela del territorio.