Serata astronomica a Recco alla scoperta di costellazioni e nebulose

Tutti con il naso all’insù per scrutare i segreti della volta celeste. A Recco è di scena l’astronomia con il Prof. Riccardo Carlini, chimico e divulgatore scientifico. In attesa che riparta la nuova stagione di Chimica e Cucina, questa volta Carlini condurrà a

spasso tra le costellazioni, presentando gli oggetti del cielo profondo con i loro segreti. In località Ciappea, sul Lungomare Italia, il giorno lunedì 29 agosto alle ore 21:15 si svolgerà la “Serata Stellare” dedicata a tutti, in particolare ai più piccoli.

I bambini di età inferiore a 10 anni, accompagnati da un adulto, potranno seguire il relatore nel percorso astronomico. Per poter osservare i vari oggetti del cielo, si consiglia di dotarsi di un binocolo o un telescopio. Non dimenticatevi lo smartphone in modo da poter usare alcune Apps per l’osservazione astronomica. L’accesso è gratuito. La prenotazione è consigliata per facilitare un’adeguata organizzazione logistica e può essere effettuata presso l’ufficio della Proloco di Recco o tramite il numero 334 8754058.

L’evento è patrocinato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione della Città di Recco e dalla Proloco di Recco. In caso di maltempo o cielo nuvoloso, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.