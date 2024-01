Sentinelle della Superba: il trenino e l’anello dei forti della Valbisagno

Una escursione incantata grazie ai tanti belvedere sulla Genova dei Dogi che incontreremo lungo il percorso a piedi. Tutto è perfetto! Sia l’epilogo della giornata con la sorprendente Funicolare del Righi, sia il debutto dell’evento grazie alla ferrovia turistica a scartamento ridotto Genova-Casella che si inerpica sulle colline della città. Non ci faremo mancare nulla, nemmeno il punto panoramico più bello sul Parco Urbano delle Mura dalla cima del Fratello Maggiore. Sorrisi e umori in cammino lungo l’anello dei Forti, una esperienza outdoor unica e originale.

Le gambe sono un mezzo di trasporto sostenibile, ecco perché Domenica 4 Febbraio condivideremo con voi l’importanza di spostarsi a piedi lasciando le auto sotto casa. Il concetto di mobilità alternativa e integrata ci consentirà di camminare tutti insieme ai limiti della città, sulle colline che la dominano, grazie allo scambio intermodale bus - ferrovia Genova Casella - funicolare Zecca Righi. Queste forme di trasporto dell’AMT rappresentano l’opportunità migliore per raggiungere le “sentinelle” della Superba. Si tratta di un sistema fortilizio vastissimo, costruito per difendere dagli attacchi provenienti dal Nord il centro storico più vasto d'Europa.

Le mura secentesche, le ultime delle sette cinte genovesi, racchiudono, nel loro abbraccio a V rovesciata, ancora gran parte della città, a partire dal mare fino alle colline retrostanti. Qui i secoli si rincorrono in uno sguardo! E ricordatevi che camminare è un gesto naturale che fa bene a all’ambiente e consente di vivere la propria città in maniera più sana ed equilibrata.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione con il trenino Genova-Casella fino alla stazione di Trensasco, segue escursione a piedi, rientro grazie alla funicolare Zecca - Righi

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il pranzo al sacco, il viaggio in carrozza sulla linea ferroviaria Genova – Casella (euro 3). La Funicolare del Righi è gratuita.

• Contributo 1,50 euro per la riservazione della carrozza del Trenino Genova – Casella.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:15 all’esterno della biglietteria della stazione di partenza della Ferrovia Genova-Casella (indirizzo: Via alla Stazione per Casella, 15, 16122 Genova).

• Fine escursione ore 16:45 presso la stazione di arrivo della funicolare Genova - Righi

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati.

• Dislivello: + 400 metri in salita, - 500 metri in discesa

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking