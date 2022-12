Un evento podistico nuovamente alla ribalta a Santa Margherita Ligure: l’Atletica Due Perle, con il supporto del Comune, organizza, domenica mattina 11 dicembre 2022, la XIV edizione dei Sentieri di Fraternità sul Monte di Portofino, manifestazione sportiva che comprende, come prova agonistica, il Trail di Portofino.

Un appuntamento che torna nella sua collocazione originaria, la seconda domenica di dicembre, tra l’Immacolata e Natale, garantendo senz’altro la presenza di un buon numero di persone provenienti, oltre che da altre zone della Liguria, anche da fuori regione (la precedente edizione dei “Sentieri di Fraternità” è andata in scena sempre in questo anno solare, a fine marzo, come “recupero” dell’edizione 2021 che, al pari di quella del 2020, era saltata per via dell’emergenza sanitaria).

Si tratta anche del secondo appuntamento di quello che è ormai diventato, a tutti gli effetti, un trittico all’insegna del podismo promosso sul territorio di Santa Margherita Ligure, inaugurato a metà novembre dalla Portofino Run, e destinato a concludersi domenica 5 febbraio 2023, quando, sempre con organizzazione a cura dell’Atletica Due Perle affiancata dal Comune, sarà la volta della Mezza maratona internazionale delle Due Perle, tra Santa Margherita Ligure e Portofino.

I “Sentieri di Fraternità sul Monte di Portofino” in programma domenica con partenza (alle ore 9) in via San Francesco e arrivo a Villa Durazzo, comprendono il Trail di Portofino, prova agonistica di poco più di 21 km lungo i sentieri del Promontorio di Portofino, per un dislivello positivo complessivo di 900 metri sul livello del mare, la non agonistica “Ritorna La Più Bella” (sullo stesso tracciato del Trail) e, sempre per i non agonisti, la Marcia Arcobaleno su un percorso più breve (11,2 km).

Domenica mattina, dalle 7:00 alle 9:45 (termine delle operazioni di partenza) chiusura al traffico di via San Francesco, che conduce a Villa Durazzo lato San Giacomo; chiusura che verrà replicata dalle 11 alle 15 (faranno eccezione i veicoli diretti ad aree e accessi privati).

Dalle 8:45 alle 9:45 divieto di circolazione dall’intersezione di via San Francesco con via Bellosguardo e via Favale, via Bellosguardo, via Martiri del Turchino, via Berto Solimano sino all’intersezione con via Gave, in località Nozarego. Tra le 11 e le 15 la circolazione verrà invece temporaneamente sospesa dall’intersezione tra via Favale, via Bellosguardo e via Bellosguardo con Via Martiri del Turchino, al passaggio, di volta in volta, dei partecipanti. Dalle 9 alle 15 interdetta la circolazione pedonale nei sentieri di competenza territoriale del Comune di Santa Margherita Ligure interessati dall’evento, ma sempre solo ed esclusivamente per il tempo necessario al transito di ogni singolo concorrente.

Numerosi saranno come sempre i volontari presenti lungo il percorso per presidiare i varchi stradali e offrire, laddove necessario, il supporto ai partecipanti.

Dichiarano il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e l’Assessore allo Sport Patrizia Marchesini: «Lo sport è aggregazione, è scuola di vita, è salute ma è anche un vettore importante per il turismo in particolare per un territorio come il nostro. Con l’Atletica 2 Perle prosegue una collaborazione proficua grazie alla quale migliaia di appassionati podisti vengono a Santa Margherita Ligure. Dopo la Portofino Run, che proprio per questo motivo abbiamo deciso di separare dalla Mezza Maratona delle 2 Perle, prosegue il calendario dedicato all’atletica che si concluderà appunto a febbraio con la Mezza. Ringraziamo gli organizzatori, tutti i volontari che saranno impegnati per la riuscita dell’evento e tutte le persone che verranno a Santa Margherita Ligure a vivere e condividere le nostre bellezze».