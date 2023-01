Quarta edizione per il SempreVerdi Festival, la rassegna genovese dedicata al grande compositore

Torna il SempreVerdi Festival, la rassegna dedicata a Giuseppe Verdi che ha come sfondo una delle città più amate dal celebre compositore nazionale: Genova. Verdi visse infatti nel capoluogo ligure per ben quarant’anni, durante l’inverno. Nonostante la vincita del bando del Comune “Genova città dei Festival” e la ricerca di sponsor locali, quest’anno non sono stati trovati i finanziamenti privati necessari per sbloccare il contributo pubblico. Un esito inaspettato, soprattutto alla luce del successo crescente del Festival, del livello degli ospiti coinvolti e dei numeri importanti raggiunti nelle passate edizioni.

Il format “Genova città verdiana” è ancora tutto da raccontare, l'organizzazione accoglie quest’anno la sfida di un Festival agile e

totalmente indipendente, senza rinunciare alla consueta qualità della proposta artistica. L’opera lirica è contemporanea perché è complessa, come il mondo nel quale ci muoviamo oggi: la IV edizione, partendo dalla musica classica, spazierà dal teatro alla poesia, dal management culturale al rap. Anche questa volta la multidisciplinarietà sarà il filo conduttore della rassegna.

Eventi eterogenei e coinvolgenti rivolti a tutti: non solo per i melomani ma anche per chi ancora non conosce l’opera. Dal 27 febbraio, ricorrenza del “secondo funerale” di Verdi, al 5 marzo 2023 la IV edizione si svilupperà tra una sezione online ed una dal vivo, a Genova.

Per chi volesse sostenere le attività del Festival, quest'anno sarà possibile diventare Socio acquistando una shopper di tela con l'immagine della IV edizione: con una quota di 15 euro si riceveranno anche la tessera associativa e contenuti esclusivi attraverso la newsletter dedicata: www.sempreverdifestival.it/sostieni-lopera-diventa-socio

Il Festival ha la direzione artistica di Luisa Costi a cui anche quest’anno si affianca sul piano organizzativo, logistico e delle pubbliche relazioni, un team al femminile, tra cui Fabiola Di Blasi. Per informazioni scrivere a info@sempreverdifestival.it e seguire le pagine ufficiali sui social, costantemente aggiornate.