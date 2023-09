Seminario di Costellazioni Biosomatiche

Il seminario è rivolto a chiunque senta l’esigenza di sviluppare un sentire profondo, a coloro che sentono il bisogno di entrare in contatto con l’essenza della propria anima per essere in sintonia con il proprio destino e con la propria responsabilità rispetto ad esso. Attraverso un cerchio energetico di amore e rispetto reciproco, ogni persona può riprendere il proprio posto all'interno del sistema familiare di appartenenza, rielaborando impronte di nascita e liberandosi dai condizionamenti, aiutato dalla saggezza del corpo e dalla forza dell’anima.

Le Costellazioni Biosomatiche sono un’integrazione tra il metodo classico delle Costellazioni familiari, (dove si ha la possibilità di lavorare con i traumi sistemici che arrivano a noi e di cui ci siamo fatti carico), Somatic Experiencing (che contempla la possibilità di scardinare dal nostro sistema somatico le memorie emotive associate ad eventi traumatici) ed Imprinting prenatale, perinatale e di nascita (che ci dà la possibilità di andare a lavorare e scogliere memorie esistenziali traumatiche direttamente nell'essere prima del corpo fisico oppure memorie di nascita ad alta pericolosità emotiva).