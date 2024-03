Martedì 2 aprile alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXV appuntamento del ciclo 2023-2024. Antonio Figari racconta “I Segreti dei Vicoli di Genova: le torri del centro storico genovese”. Ingresso libero.

Ad Antonio Figari è sempre piaciuto addentrarsi e perdersi nel labirinto dei vicoli genovesi: il suo sito web www.isegretideivicolidigenova.com – che nel 2023 ha superato un milione di visite – rappresenta il diario personale del suo viaggio alla ricerca dei tesori della Superba; una breve guida strutturata come una passeggiata alla scoperta di ciò che dei vicoli lo colpisce di più ed è poco conosciuto e lontano dai normali circuiti turistici. Sui social Network gestisce pagine su Facebook, Twitter ed Instagram con un pubblico di follower che supera le 50.000 persone e singoli post che raggiungono anche centomila utenti.

Nel 2015, insieme ad alcuni amici, ha fondato l'Associazione Culturale Giano (ad oggi con più di 350 soci): scopo di questa è diffondere la conoscenza delle bellezze della città di Genova, con particolare riguardo al suo centro storico, promuovendo visite ed eventi soprattutto nei luoghi poco conosciuti di Genova che Antonio ha visitato in questi anni e che ha raccontato sul suo sito.

Nella conferenza del 2 aprile, attraverso le immagini che saranno proiettate in sala, saremo condotti in una passeggiata virtuale tra le torri genovesi che nel Medioevo superavano le ottanta unità e di cui oggi rimangono molte tracce (per approfondire l’argomento, si vada nel suo sito ed in particolare alla pagina de “Le torri di Genova”).