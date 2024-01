XVI edizione di “Segrete -Tracce di Memoria”, la rassegna d'arte contemporanea dedicata alla Shoah

Torna a Genova a Palazzo Ducale, per la sua XVI edizione, “SEGRETE-Tracce di Memoria”, la rassegna d’arte contemporanea ideata e curata da Virginia Monteverde, tradizionale appuntamento in occasione della Giornata della Memoria. Quest’anno, per la indisponibilità della sede storica della rassegna, l’antica prigione della Torre Grimaldina, interessata da lavori di ristrutturazione, la mostra sarà ospitata nella Sala Dogana del Palazzo Ducale, con ingresso da piazza Matteotti.

L’edizione del 2024, che si svolge in un momento segnato dai venti di guerra che si estendono dall'Ucraina al Medio Oriente, sarà particolarmente “diffusa”, con interventi in varie sedi in Italia e in Europa. La mission di SEGRETE, che consiste nel tenere viva la memoria della Shoah (con

particolare attenzione alle giovani generazioni), ma anche di tutti gli orrori legati alle guerre e alle sofferenza dei popoli, anche in questa edizione è stata raccolta e interpretata da artisti internazionali, studiosi, scrittori e poeti.

“…Un mondo mercificato di consumatori consumati da un fantasma di benessere che non cessa di produrre, riprodurre, malessere. È quella socialità dell’apparenza a cui ha fatto, profeticamente, drammatico cenno Georg Simmel. Il rischio è che la Shoah assuma la distanza di un altare troppo sacro per essere accostato, guardato. Altare sub limen in altezza e profondità, abissale “buco nero” che non cessa di intaccare la coscienza etica, politica, antropologica dell’umanità intera, di destabilizzarne le certezze sociali, di inquinarne, perfino esteticamente e psicologicamente, l’immaginario. In una rassegna tanto segnata dai fatti della storia, tanto guardata dagli occhi del mondo, si percepisce, sottotraccia, uno slittamento, di coloritura benjaminiana, tra valore di culto e valore di esponibilità…” (dal testo di presentazione di Viana Conti)

Martedì 9 gennaio alle 18 sarà inaugurata la mostra che, come da tradizione, costituisce il fulcro della più longeva e significativa rassegna d’Arte contemporanea dedicata al ricordo della Shoah. Gli artisti della XVI edizione di Segrete Tracce di Memoria sono: Luis Carrera-Maul (Città del Messico-Berlino), Costantino Ciervo (Berlino), Inés Fontenla, (Argentina-Roma), Tanya Hirschfeld (Monaco di Baviera), Silvano Rubino (Venezia), Gianni-Emilio Simonetti (Laveno Mombello, Varese).

Alla mostra principale, curata da Virginia Monteverde e presentata dalla critica d’Arte Viana Conti, si affiancheranno le cinque mostre collaterali: “Arte e Memoria: generazioni a confronto”, il 9 gennaio alle 18 sempre in Sala Dogana con due gruppi di artisti: Christine Laprell, Ursula Steiner, Rosa Quint, a cura di Patrizia Sommella. Per il gruppo giovani artisti : Irene Mathilda Alaimo, Collettivo Cuore (Giulia Fegez, Niccolò Pagni, Elena Roccaro), Lilo Hirschfeld, §√n3|3, a cura di Federica Balletto e Martina Montagna. Il 10 gennaio alle 11 presso la Biblioteca Universitaria in via Balbi sarà presentata “Realtà Residuale”, installazione di Lorenzo Ramos a cura di Olga Bachschmidt e l’11 gennaio alle 17:30 alla Casa del Mutilato, in corso Aurelio Saffi 1, “Ombre”, installazione di Luca Pianella a cura di Matteo Lenuzza.

Le altre due mostre collaterali saranno presentate ad Amsterdam e Monaco di Baviera grazie alla collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam che ospiterà l’evento “Tra le righe - dal diario di Etty Hillesum”, con l’installazione di Federico Bonelli, e alle galleriste Isabel Bernheimer e Sarah Kronsbein che presso Oraghaus-Sankt Jakobplatz 13 a Monaco di Baviera presentano “Never Again” con le opere di Jan Kuck e Richard Wurm.

Nella foto: opera di Costantino Ciervo

Eventi a Genova

Mercoledì 10 gennaio alle 11:30 alla Biblioteca Universitaria di Genova, Tramandare la Memoria, la conferenza dedicata agli studenti con interventi di: Mino Ronzitti presidente ILSREC, Alessandra Jarach Memoriale della Shoah di Milano, Massimo Bisca presidente ANPI Genova, Augusto Roletti vicepresidente ANED sezione di Genova, Ariel Dello Strologo Comunità Ebraica di Genova; introduce Paolo Giannone direttore della Biblioteca. Evento organizzato con la collaborazione di Mariangela Bruno.

Domenica 14 gennaio alle 16, Casa dello Studente, in corso Gastaldi, Donne, più forti della guerra incontro con Donatella Alfonso a seguire Pura Luce azione performativa di e con Franca Fioravanti. Testi di Franca Fioravanti e Marco Romei.

Lunedì 29 gennaio alle 17, Biblioteca Berio, presentazione del libro di Andrea Vitello Il nazista che salvò gli ebrei. Storie di coraggio e solidarietà in Danimarca, con l’autore interviene Luca Borzani, evento organizzato in collaborazione con il Goethe Institut Genua.

Giovedì primo febbraio alle ore 18, Casa Luzzati, a Palazzo Ducale, Note per una biografia “Emanuele Luzzati” incontro a cura di Sergio Noberini.

Lunedì 5 febbraio alle 18 nella Sala Dogana di Palazzo Ducale, Poesia e memoria a cura di Claudio Pozzani e Barbara Garassino, interventi poetici di: Maurizio Cucchi, Cristina Dotto, Massimo Morasso, Paolo Piccardo e Gianfranco Tizzoni; a cura di Claudio Pozzani. Evento organizzato in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova.