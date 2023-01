Torna a Palazzo Ducale “Segrete Tracce di Memoria”, la rassegna d'arte dedicata alla Shoah

Taglia il prestigioso traguardo della 15esima edizione “Segrete-Tracce di Memoria”, la più significativa rassegna d'Arte contemporanea in Europa dedicata al ricordo della Shoah, che ha il suo clou, come da tradizione, nella mostra che anche nel 2023 sarà allestita all'interno delle antiche celle della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale a Genova.

Sette artisti - Cristian Biasci, Marcela Cernadas, ?iva Kraus, Rachel Lee Hovnanian, Giovanni Ricci-Novara, TTOZOI, Johannes Vetter - provenienti da Italia, Germania, Croazia, Francia, Argentina e Stati Uniti, esporranno le loro opere nel suggestivo scenario che dalla prima edizione fa da sfondo ed è parte integrante di un'operazione artistica che si propone di tenere viva la Memoria della più grande tragedia del Secolo scorso soprattutto nelle nuove generazioni, ormai distanti, anagraficamente, dai tempi bui

della Seconda Guerra Mondiale, ma che mai come in questo periodo storico, segnato da un nuovo sanguinoso conflitto entro i confini della vecchia Europa, assume un significato più ampio e universale di monito e condanna di tutte le guerre e le sofferenze che affliggono in tutto il mondo intere popolazioni vittime di eccidi, violenze, soprusi e discriminazioni per ragioni etniche, economiche e religiose.

Il critico d’arte Gabriele Romeo per la presentazione della mostra scrive: “Segrete Tracce di Memoria non vuole, con questa sua XV edizione, essere soltanto uno spazio confinato nel quale conservare il ricordo delle vittime della Shoah. Genova ripristina momenti visivi ed emotivi grazie alle opere site specific appositamente studiate da artisti internazionali selezionati dalla cura di Virginia Monteverde per il circuito espositivo di “Segrete” nelle Antiche Prigioni della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. Le opere presenti in mostra si rivelano, quindi, diari impersonali coattivi, dal Genius Loci - progetto itinerante del duo artistico TTOZOI - ai resoconti emotivi, frammenti di vita interrotti da lacrime stalattiti, come nel caso della partecipazione dell’argentina Marcela Cernadas. A questi si aggiungono le ricerche estetiche e concettuali di Cristian Biasci, Johannes Vetter, Rachel Lee Hovnanian, ?iva Kraus, Giovanni Ricci-Novara. Tutti loro, infatti, sembrano conservare in un repositorium sacrale e trasformare in metamorfosi visive quelle poetiche parole che Salvatore Quasimodo ebbe modo di esprimere in Auschwitz (1956):

“[…] Restano lunghe trecce chiuse in urne di vetro ancora strette da amuleti e ombre infinite di piccole scarpe e di sciarpe d’ebrei: sono reliquie d’un tempo di saggezza, di sapienza dell’uomo che si fa misura d’armi, sono i miti, le nostre metamorfosi. […]”

Nella foto: opera di Miro Craemer, 2022

Programma

Giovedì 19 gennaio h.18

Genova, Palazzo Ducale, Torre Grimaldina

Apertura della rassegna e della mostra Segrete Tracce di Memoria

con interventi di: Mino Ronzitti, ILSREC, Roberta Canu, Goethe Institut, Alessandra Jarach, Memoriale della Shoah di Milano

Artisti: Cristian Biasci, Marcela Cernadas, ?iva Kraus, Rachel Lee Hovnanian, Giovanni Ricci-Novara, TTOZOI, Johannes Vetter.

a cura di Virginia Monteverde, presentazione critica di Gabriele Romeo

Sezione giovani artisti

Gloria Veronica Lavagnini, Davide Viggiano

a cura di Gloria Veronica Lavagnini

Venerdì 20 gennaio h. 10

Genova, Biblioteca Universitaria, via Balbi 40

Memorie sospese - Inaugurazione dell’installazione dell’artista Virginia Cafiero con interventi multimediali degli studenti del Liceo Emiliani di Nervi, a cura di Patrizia Sommella.

Inaugurazione delle installazioni organizzate dalla BuGe curate da Mariangela Bruno e Domenico Criaco.

h. 11 L’Appello - Incontro con i giovani a cura di Alessandra Jarach del Memoriale della Shoah di Milano, con Gilberto Salmoni, sopravvissuto ai campi di concentramento, Miryam Kraus, ANED di Genova e Paolo Giannone direttore della Biblioteca.

h.18 Genova, Casa Luzzati, Palazzo Ducale

L’ebraismo in favola - Incontro con Sergio Noberini

Domenica 22 gennaio h. 15:30

Genova, Casa Luzzati, Palazzo Ducale

La Città Celeste

Laboratorio artistico dedicato ai bambini a cura di Antonio Crugliano e Francesca Parodi

Lunedì 23 gennaio h. 18

Milano, Casa della Memoria, Via Federico Confalonieri, 14

Segrete - Staffetta di Memoria

Presentazione della rassegna “Segrete Tracce di Memoria”, interventi di Virginia Monteverde, Roberto Cenati presidente dell’ANPI provinciale di Milano e un rappresentante dell’ANED Nazionale

Manuela Composti dell’ANPI di Borghetto Lodigiano presenta:

I bambini di Roman

Video e intervento di Gianluigi Colin, artista e cover editor de La Lettura

Ciò che resiste

Il progetto pittorico di Antonella Cinelli

Dal diario di Etty Hillesum 1942-1943

Proiezione del video, a cura di Virginia Monteverde

Venerdì 27 gennaio Giornata della Memoria

Genova, Torre Grimaldina di Palazzo Ducale

Mostra Segrete Tracce di Memoria aperta dalle 11 alle 18

Domenica 29 gennaio h. 15

Genova, Casa dello Studente, Sotterranei dei tormenti corso Gastaldi, 25

Rina e Remo Scappini - Amore e Resistenza

incontro-conferenza con Matteo Lo Presti e Massimo Bisca presidente dell’ ANPI Provinciale di Genova. Intervento poetico di Maddalena Leali

L’eco della Storia

installazione sonora, voce di Luigi D’Alessandro, a cura di Olga Bachschmidt

Martedì 31 gennaio h. 17 - Milano, Memoriale della Shoah Binario 21

Via Ferrante Aporti 3

Tracce di Memoria

Racconto per musica e parole di un viaggio senza ritorno con Angela Zapolla,violinista, Alessia Cotta Ramusino, cantautrice e ambasciatrice Unicef, e le guide del Memoriale.

Venerdì 3 febbraio h. 18 - Genova, Palazzo Ducale, Torre Grimaldina

Poesia e Memoria

in collaborazione con Festival internazionale di Poesia di Genova a cura di Claudio Pozzani e Barbara Garassino, con i poeti: Lucetta Frisa, Regina Hilber, Gianfranco Isetta, Massimo Morasso.