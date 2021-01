"Segrete Tracce di Memoria": quest'anno è online la mostra degli artisti alleati in memoria della Shoah

Dal 21 al 29 gennaio 2021 Art Commission in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura presenta la 13esima edizione - quest'anno online - della rassegna "Segrete Tracce di Memoria - Alleanza di artisti in memoria della Shoah".

«La drammatica situazione attuale della pandemia - spiega Virginia Monteverde, ideatrice e curatrice della rassegna - alza senza dubbio il coefficiente di difficoltà ma al tempo stesso rappresenta un ulteriore stimolo per realizzare una rassegna di grande importanza artistica, civile e sociale. Questa del 2021 sarà necessariamente un’edizione diversa, ma non meno curata e importante. Invariata la sede, le antiche Celle della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale di Genova, diversa la modalità di fruizione della rassegna, che sarà esclusivamente online, sia per quanto riguarda la mostra che per gli eventi, che come da tradizione completano e integrano Segrete».

La rassegna si apre giovedì 21 gennaio alle 17, intervengono Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale, Barbara Grosso assessore alla Cultura del Comune di Genova , Viana Conti, critico d’arte.

La 13esima edizione di Segrete Tracce di Memoria ha un programma ricco e particolarmente interessante che si articola in arte, teatro musica e poesia, a questi si aggiungono interventi, interviste e docufilm. La mostra è introdotta da un testo di Viana Conti sul tema dell'Umanitarismo tecnocratico, della perdita di una coscienza collettiva per acquisire una coscienza di rete, giocata sullo schermo di una società dello spettacolo.

Le antiche celle ospiteranno le opere di: Aqua Aura, Federico Bonelli, Joachim Seinfeld, Maya Zignone, e le performance di Roberto Rossini e Angelo Pretolani.

Presentazione critica di Viana Conti.

Anche quest’anno "Segrete" si avvale della collaborazione di: Ilsrec, Memoriale della Shoah di Milano, Goethe Institut Genua, Anpi di Genova e di Borghetto Lodigiano, Festival Internazionale della Poesia di Genova.

Si ringrazia inoltre tutti coloro che hanno partecipato alla donazione attraverso il crowdfunding.

Il programma

Giovedì 21 gennaio

ore 17.00 - Inaugurazione online

Interventi di: Virginia Monteverde ideatrice e curatrice , Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale, Barbara Grosso, assessore alla cultura del Comune di Genova, Viana Conti, critico d’arte

La Mostra in streaming

Videoinstallazioni di : Aqua Aura, Federico Bonelli, Joachim Seinfeld, Maya Zignone

Venerdì 22 gennaio

ore 11.00 - La Memoria al tempo del Covid

intervista di Franco Monteverde a:

Luca Borzani, storico, Ariel Dello Strologo, presidente della Comunità Ebraica di Genova, Alessandra Jarach, Memoriale della Shoah - Binario 21 di Milano, Mino Ronzitti, presidente ILSREC Genova, Franco Rossi - vicepresidente ANPI di Borghetto Lodigiano

ore 16.00 - Performance in streaming

Angelo Pretolani - Das unheimliche (Entartete Kunst)

Domenica 24 gennaio

ore 17.00 - Teatro e Memoria

Raffaele Casagrande - da Il Mercante di Venezia, Atto III - Scena 1, William Shakespeare

Compagnia Filò - Weltzeit/Tempo del mondo

Franca Fioravanti (Teatro delle Nuvole) - testo di Liliana Segre tratto da “Il libro della Shoah Italiana I racconti di chi è sopravvissuto" di Marcello Pezzetti

Andrea Gado - Olécausto, testo di Matteo Aldo Maria Rossi

Carla Peirolero - Io non sono Nazista, testo di Maddalena Leali

Lunedì 25 gennaio

ore 11.00 - Docufilm

Ricordi Resistenti

videointervista a Francesco Bellinzoni (detto Cecchin), di Federico Gaudenzi e Alessandro Torchiani, a cura di ANPI Borghetto Lodigiano, 167° B.ta Garibaldi f.lli Biancardi

ore 17.00 - Tracce di Memoria

Gianluca Bottoni - “Neppure le camere a gas sono mai state realtà”, alcuni articoli di Robert Faurisson detti da una bocca (tra le tante)

Thomas Simpson - Hebrew Benevolent Society Cemetery, Chicago

poesia “Jerusalem” di Robert Lax

Martedì 26 gennaio

ore 11.00 - Le mille voci delle deportazioni

dialogo tra la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso e Massimo Bisca presidente dell’ANPI di Genova

ore 17.00 - Performance in streaming

Roberto Rossini - Godless

Mercoledì 27 gennaio

ore 16.00 - Giorno della Memoria

La Memoria siamo noi

intervento del professor Matteo Lo Presti

Musica e Memoria

Performance musicale di: Federica Calcagno, Clarissa Leonardini, Carola Ottonello, Federica Pellizzetti, Angela Zapolla.

Ninna Nanna ad Auschwitz

Patrizia Battaglia canta la ninna nanna “Wiegala” che Ilse Weber compose per i bambini di Auschwitz.

Poesia e Memoria

in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova

Dario Arkel, Marco Ercolani, Loretto Rafanelli, Milan Richter

a cura di Barbara Garassino (Stanza della Poesia)

Giovedì 28 gennaio

ore 16.00 - Sconfinamenti: in viaggio tra arte e poesia

a cura di Art Commission e Ri-flexus

in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova.

Tiziano Broggiato e Luisa Mazza, Milo De Angelis e Viviana Nicodemo,

Roberto Mussapi e Teresa Maresca, Claudio Pozzani e Virginia Monteverde.

Venerdì 29 gennaio

ore 17.00 - Docufilm

La Gran Batuda

presentazione e proiezione del film diretto da Seo Cizmich

il film ricorda la grande retata e tentativo di genocidio del popolo gitano del 1749