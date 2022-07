"Segrete stanze", visita all’appartamento di Anton Giulio II Brignole-Sale e aperitivo a Palazzo Rosso

In occasione della recente riapertura di Palazzo Rosso, che ha svelato per la prima volta al pubblico le meraviglie degli spazi privati delle "mezzarie", prende il via una nuova iniziativa presso i Musei di Strada Nuova, con speciali visite tematiche a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Le visite avranno luogo tutti i mercoledì alle ore 18, a partire dal 13 luglio e fino al 31 agosto e saranno seguite da un aperitivo presso il Mentelocale Bistrot, a completamento della serata.

"Segrete stanze" - questo il titolo del percorso di approfondimento - condurrà gli ospiti alla scoperta di una sequenza di ambienti: la Sala della Grotta e il suggestivo spazio dell’Alcova di Anton Giulio II Brignole-Sale.

Il marchese, ambasciatore della Repubblica di Genova, ebbe modo di ammirare nella reggia di Versailles l’alcova del Delfino di Francia, decidendo al suo ritorno nella Superba di realizzare nella propria dimora un ambiente altrettanto lussuoso e spettacolare. Affreschi, stucchi, pavimenti intarsiati e marmi contribuiscono a rendere questi ambienti un vero e proprio scrigno di tesori, dimostrazione della ricchezza, del gusto e della raffinatezza raggiunti dalla nobiltà genovese fra ‘600 e ‘700.

Info

È richiesta la prenotazione presso la biglietteria del Museo o ai segg. recapiti:

tel: 010.2759185

e.mail: biglietteriabookshop@comune.genova.it