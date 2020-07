Secondo weekend in compagnia di Sere d’Estate a Villa Scassi tra rock italiano e il tributo a Vasco Rossi

Dopo le prime due serate che hanno visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza, non solo sampierdarenese, Sere d’estate, la rassegna che anima Villa Scassi prosegue con altri due appuntamenti all’insegna della musica e del divertimento.

Sabato 1 agosto sarà una serata all’insegna del rock con la Superband (Giorgio Usai (New Trolls), Enrico Bianchi (Gens, ex Formula 3) Alfredo Vandresi (Delirium, ex Formula 3) e Paolo Ballardini (Orchestra Rai de “I migliori anni”). Repertorio divertente e coinvolgente che comprende i grandi successi del rock italiano, americano, inglese e del Soul rhythm’n blues. L’Open Act (ore 21.00) sarà affidato alla cantautrice Camilla Avvenente accompagnata alla chitarra da Flavia Zambonini.

Domenica 2 agosto si chiuderà sulle note di Vasco Rossi con il tributo del Tropico del Blasco (Andrea Di Marco - voce, Paolo di Pietro - chitarra, Enrico Sidoti - batteria, Alessandro Ghigliotti - basso). L’Open Act (21.00) sarà affidata alla The Mysterious Project band (Fabio Mori, Stefano Campagna, Paolo Gaggero, Corradino Riccobaldi, Franchino Riccobono e Sergio Morselli).

La manifestazione è organizzata da organizzata da Maia e dall'Associazione di Promozione Sociale L'Alveare , con il patrocinio del Municipio II Centro Ovest e del Comune di Genova e la partecipazione finanziaria della Compagnia di San Paolo.

Gli sponsor che sostengono queste due serate: Stefania Mantero Dolci & Caffè, Mango Gennaro Orologiaio e Orafo, Centro Ottico Buranello e Mondocaffè.

Ingresso libero dalle ore 20.30

Prenotazione posto a sedere per i singoli spettacoli su www.maiaevents.it

Una volta esauriti i posti a sedere si potrà comunque assistere allo spettacolo stando in piedi alla giusta distanza.