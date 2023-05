Seconda Pratica al Count Basie Jazz Club

Matteo Prefumo - Chitarra acustica e chitarra elettrica

Yazan Greselin - Pianoforte

Pietro Martinelli - Contrabbasso

Folco Fedele – Batteria

Il primo contatto fra i Maestri di Seconda Pratica di questo sontuoso quartetto avviene nel 48 A.C., quando il generale Romano Gneo Pompeo Magno sbarca in Egitto: quello stesso giorno il soldato e disertore Folco Fedele, stufo di combattere, incontra un altro soldato e futuro disertore: Yazan Greselin. I due scoprono di avere in comune la passione sfrenata per la musica e il piacere nel far stare bene il prossimo. Decidono così di abbandonare la rischiosa vita militare e di dedicarsi alla loro arte preferita. Dopo aver vagato per mesi nel deserto, in direzione di New York, giungono infine a Cartagine dove incontrano una nave di mercanti Genovesi che offre loro un passaggio verso Milano.

Il destino fu propizio: è proprio su quelle assi galleggianti che si vengono a trovare il terribile pirata Matteo Prefumo e il suo indovino di fiducia, cieco come tutti gli indovini, Pietro Martinelli, camuffati entrambi da anfore. Il quartetto fu così completato. Durante il lungo e periglioso viaggio in mare furono definiti i canoni della loro musica: " mezzo chilo di cantabilità tradizionale, trafilata al Miles Davies da cuocere nei fumi delle simmetrie moderne, condita con pronunce latine, echi Methenyani e suggestioni Coreane. Si accompagna ad un ottimo Hancock d'annata." Questo è ciò che i Nostri vanno divulgando da quando sono sbarcati.