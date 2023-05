Seconda edizione per “Napoli Fest” con musica, animazione e cibo partenopei

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, sabato 27 maggio torna “Napoli Fest”, l'evento organizzato dal Napoli Club Genova e dedicato a chi della napoletanità fa uno stile di vita. Nel piazzale di Via Tortona 1k a Genova Staglieno, con le dolci note live di Pino Daniele, Napoli Fest propone il più tipico street food partenopeo: pizza fritta, mozzarella di bufala DOP, taralli, ‘o per e ‘o muss, sfogliatelle, pastiere e babà. Ovviamente non passerà sotto silenzio lo scudetto recentemente conquistato dail club partenopeo.

Programma

Ore 17 - Calcio & Pulcinella

Scuola calcio e animazione per bambin* e ragazz* nel campetto adiacente

Ore 19 - jamm' a magnà!

Apertura stand gastronomici

Ore 21 - Musica & Teatro

Esibizioni musicali e teatrali ideati dal gruppo Macherè

Ore 22:30 - Napul’ e' mille culur

Vinci una notte a Napoli per 2 persone!

Ore 24 - e ‘a museca se sente pe ll’aria suspirà FINE

Special Guest Francesca Puglisi

L’evento contribuirà al Social Market Caritas, con l'iniziativa "Un caffè sospeso".

Parcheggio gratuito piastra Ge-est