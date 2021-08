"Noesis" apre il Sea Stories Festival all'Isola delle Chiatte

Indirizzo non disponibile

Domenica 8 agosto 2021, ore 21, sull’Isola delle Chiatte al Porto Antico inizia il Sea Stories Festival con lo spettacolo "Noesis, Concerto per una chitarra, un corpo e un quadro" di e con Susanna Roncallo e Simona Olivieri.

La suggestione delle sonorità melodiche della chitarra con la sua esecuzione in stile fingerpicking saprà accompagnare, affiancata dalla narrazione della storia, all’interno di questo viaggio fatto di acqua, mare e una storia da raccontare. Nòesis è la conoscenza più alta capace di collegare la nostra anima direttamente al mondo delle Idee. È intuizione, è il mezzo per conoscere i valori universali, primo tra tutti il Bene, principio di tutte le cose.

In scena un quadro di Dalì. Nel quadro una finestra sul mare. Sul vetro si scorge il riflesso di alcune case; forse è quel particolare a catturare l’attenzione della ragazza affacciata, quel particolare che sfugge a chi resta dentro la stanza e non supera con lo sguardo la soglia del balcone. Ed è quel corpo che cela l’espressività che inchioda lo spettatore nel cercare di capire cosa stia guardando, cercando di leggere la sua postura, immaginandosi cosa realmente stia pensando quella figura e subito ci si immedesima, si sogna con lei. L’atto di sporgersi si fa essenziale poiché “l’essenziale è invisibile agli occhi” e ci attraversa come è solito fare il profumo del mare.

Nello spettacolo è il suono di una chitarra il mezzo per raggiungere Nòesis, la conoscenza intuitiva. E così, chiudendo gli occhi, finalmente apparirà.