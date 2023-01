Scuola e sfide future, incontro all'istituto Nautico San Giorgio

Un’occasione d’incontro rivolta a tutta la comunità educante per riflettere insieme sulle nuove sfide educative e per comprendere l’importanza di sviluppare un ambiente che coinvolga attivamente scuola e istituzioni.

Lunedì 16 gennaio alle 17 presso l'Istituto Nautico San Giorgio di Genova è in programma un evento, nato con l'intento di avviare una riflessione sulle nuove sfide educative, che, partendo dalle opportunità di sviluppo offerte dal Pnrr e per ragionare sulle prospettive di collaborazione, un vero e proprio ecosistema che possa includere realtà pubbliche e private del territorio.

L'incontro sarà l'occasione per ragionare sulle nuove sfide educative che ci attendono a partire dalle significative opportunità di sviluppo offerte dal Pnrr e sulle prospettive di collaborazione, in un'ottica di sistema, tra realtà pubbliche e private sui territori.

Si dialogherà su questi temi anche con Damiano Previtali, autore del volume "La Scuola Mediterranea" (Ed. Il Mulino - Collana editoriale della Fondazione per la Scuola). Per partecipare: fondazionescuolaeventi@agenziauno.com fino a esaurimento posti.

All’evento parteciperanno:

Marta Brusoni, Assessore al Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi civici, Informatica, Città di Genova

Fabrizio Manca, Direttore generale per gli ordinamenti, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ministero dell'Istruzione e del Merito

Antimo Ponticiello, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Damiano Previtali, Dirigente Servizio Nazionale di Valutazione, Ministero dell'Istruzione e del Merito

Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo

Modera: Giulia Guglielmini, Presidente Fondazione per la Scuola.