Scuola d'Arte Cinematografica, il programma dei seminari per la primavera 2024

La Scuola d'Arte Cinematografica di Genova rende noto il programma dei seminari che prenderanno il via nella primavera 2024:

- Laboratorio di Regia

Si terrà da mercoledì 17 a domenica 21 aprile, dalle 9 alle 18 e prevede cinque giorni in cui si affronta il processo creativo di un cortometraggio, dall'idea alla sua trasformazione in sceneggiatura, alla realizzazione sul set e al montaggio finale. Gli incontri delle prime due mattine del 17 e 18 aprile saranno teoriche. Il docente è Hleb Papou, regista affermato vincitore del Festival di Locarno con “Il Legionario”. Il costo è di 350 euro.

- Seminario di Segreteria di Edizione

Si terrà sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 9:30 alle 18:30, è strutturato in due giorni di lezioni frontali con esercizi pratici dove verranno spiegate le principali mansioni di questa figura lavorativa, il suo ruolo nella fase di preproduzione e successivamente sul set. La docente è Denise Pintaldi, segretaria di edizione che ha collaborato con diversi registi affermati. Il costo è di 200 Euro.

- Seminario “Dal libro alla sceneggiatura”

Il corso si terrà sabato 4 maggio dalle 9:30 alle 17, affronta i processi creativi per trasformare un romanzo in sceneggiatura, imparando i trucchi per incantare ed emozionare il pubblico. Il docente è Sergio Badino, sceneggiatore, dialoghista nonché fumettista e scrittore. Il costo è di 70 euro.

Nel caso si volesse partecipare a più corsi, è possibile acquistare i seguenti pacchetti:

Pacchetto: Seminario "dal libro alla sceneggiatura" + Seminario "Segreteria di Edizione": 220 euro

Pacchetto Seminario "dal libro alla sceneggiatura" + Laboratorio di Regia: 380 euro

Pacchetto Seminario "Segreteria di Edizione" + Laboratorio di Regia: 480 euro.

Pacchetto completo (due seminari + laboratorio di regia): 500 euro.

Info

SDAC - Scuola D'Arte Cinematografica

Via Muratori, 5 16152 Genova

+39 3382897866

www.sdac.it - www.sdacmagazine.it