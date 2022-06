"Alla scoperta del Leudo”, tutti i segreti di un simbolo di Sestri Levante

Il Leudo, uno dei simboli di Sestri Levante, finalmente riprende il mare!



Torna “Alla scoperta del Leudo”, un ciclo di appuntamenti dedicati alle famiglie per scoprire i segreti del Leudo, imbarcazione tipica del levante ligure, organizzato dall' Area educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con MuSeL e Associazione Amici del Leudo.



Dalle sale del Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante si presenterà la storia del Leudo, indissolubilmente legata alle tradizioni del territorio, per poi imbarcarsi sul piccolo veliero, dove l’Associazione Amici del Leudo svelerà tutti i segreti del “Nuovo aiuto di Dio”, ultimo Leudo navigante in Liguria.



Ecco tutti gli appuntamenti dell'estate 2022 - “Alla scoperta del Leudo”:

Domenica 19 giugno ore 16

Sabato 2 luglio ore 16:30

Mercoledì 20 luglio ore 16:30

Sabato 6 agosto ore 16:30

Mercoledì 24 agosto ore 16:30

Sabato 3 settembre ore 16:30

Mercoledì 21 settembre ore 16

Sabato 1 ottobre 2022 ore 16





Info e prenotazione:

Mail : vcavalieri@solidarietaelavoro.it

cell: 3407713054

Costo: € 6,00 a partecipante

Appuntamento 5 minuti prima della partenza presso la biglietteria info point MuSeL Museo Archeologico e della città di Sestri Levante - Palazzo Fascie, Largo Colombo 50.