Alla scoperta degli antichi giganti marini del Deserto di Ica in Perù

Mercoledì 24 aprile, nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo “Come è profondo il mare”, Giovanni Coletti e Giulia Bosio dell’Università degli Studi Milano-Bicocca e Alberto Collareta dell’Università di Pisa illustreranno lo straordinario giacimento di fossili di organismi marini ospitati dal Deserto di Ica in Perù.

La Paleontologia è lo studio degli organismi del passato. Attraverso i loro resti è possibile capire come la vita e l’ambiente che ci circonda sono cambiati nel tempo. Questi libri, scritti nelle pagine di pietra del record geologico, aprono una finestra sugli abissi del nostro passato e ci offrono spunti per capire il nostro futuro. Tuttavia, non si tratta di volumi di facile lettura e spesso neppure di facile reperibilità. Il Deserto di Ica in Perù è una delle aree più aride del pianeta, ma ospita uno straordinario giacimento di fossili di organismi marini. In un paesaggio scolpito dal vento si conservano migliaia di scheletri di balene, delfini, capodogli, foche, uccelli, tartarughe, coccodrilli, squali e pesci ossei, risalenti ad un intervallo di tempo compreso tra 43 e 6 milioni di anni fa.

Da una quindicina di anni, grazie a una serie di progetti di ricerca nazionali e internazionali che vedono in prima linea i paleontologi ed i geologi italiani, questo eccezionale patrimonio naturalistico viene valorizzato attraverso la ricerca scientifica e la stretta collaborazione con le università e le autorità peruviane. Il Deserto di Ica è diventato scenario di molte scoperte da record: da Peregocetus pacificus, il primo cetaceo quadrupede ad aver raggiunto l’Oceano Pacifico, a Mystacodon selenensis, un antichissimo antenato delle attuali balene, senza dimenticare l’enorme capodoglio predatore Livyatan melvillei né il gigantesco “peso massimo” Perucetus colossus – scoperte che confermano la grande importanza del Deserto di Ica e dei suoi fossili per la ricostruzione della storia evolutiva dei grandi vertebrati marini.

La conferenza ripercorrerà le principali fasi dello studio di questo eccezionale giacimento, illustrando i metodi e gli strumenti utilizzati dai paleontologi e dai geologi per ricostruire gli ambienti e gli organismi del passato, e terminerà con un approfondimento sulla recente scoperta di Perucetus colossus, un cetaceo arcaico caratterizzato da ossa enormi e pesantissime, che potrebbe essere l’animale più pesante di tutti i tempi.

Gli incontri degli Amici dell’Acquario si svolgono, come di consueto da 29 anni, ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza.

Giovanni Coletti è socio della Società Paleontologica Italiana ed è ricercatore di paleontologia e geologia marina presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra). Nel 2016 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra con una tesi sulla ricostruzione delle condizioni ambientali degli oceani del passato. È autore di venti contributi scientifici e coautore di altri trentasei, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Le sue ricerche sono focalizzate sullo sviluppo di strumenti per analizzare i sedimenti dei fondali marini in modo da poter ricostruire in dettaglio il clima del passato partendo dai resti fossili inclusi nei sedimenti e nelle rocce sedimentarie.

Giulia Bosio è geologa e paleontologa presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra) ed è socia della Società Paleontologica Italiana. Nel 2019 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Terra con una tesi sullo studio delle successioni sedimentarie del Bacino di Pisco in Perù. Nello stesso anno ha ottenuto una borsa di ricerca in paleontologia presso l’Università di Pisa e dal 2020 è assegnista di ricerca presso l’Università di Milano-Bicocca. Specializzata in paleontologia e stratigrafia, ha partecipato a diverse spedizioni di ricerca in Perù, dove ha effettuato studi per ricostruire l’età dei sedimenti e approfondire i processi che portano alla fossilizzazione di vertebrati e invertebrati marini. È autrice di undici pubblicazioni e coautrice di altre trentanove, uscite su riviste scientifiche nazionali ed internazionali fra cui Nature.

Alberto Collareta è geologo e paleontologo presso l’Università di Pisa (Dipartimento di Scienze della Terra) e socio della Società Paleontologica Italiana. Ha svolto il suo dottorato di ricerca sulle associazioni mioceniche a vertebrati marini del Deserto di Ica (Perù). I suoi interessi scientifici riguardano prevalentemente lo studio di resti fossili di vertebrati ed invertebrati marini di successioni sedimentarie di età cenozoica. È autore di cinquantotto articoli scientifici e coautore di altri settantotto, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali fra cui Nature. Nell'ambito della sua attività di ricerca ha preso parte a numerose prospezioni geologico-paleontologiche e campagne di scavo, tra cui una decina di spedizioni nel Deserto di Ica.

Il ciclo di Mercoledì Scienza “Come è profondo il mare” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment, Università di Genova e con Regione Liguria, Assessorato Tempo Libero, Ente Promotore.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it

È possibile seguire l’attività culturale dell’Associazione sulla pagina web, su Facebook e sul canale Youtube.