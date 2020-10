Acquario di Genova, prosegue per tutto ottobre il "Mercoledì dei Genovesi" con sconto del 50%

L’autunno all’Acquario di Genova propone tante esperienze e promozioni per liguri e non: fino al 31 ottobre acquistando il biglietto dell’Acquario su www.acquariodigenova.it si riceve in omaggio la visita alla Biosfera mentre fino al 30 novembre prosegue la formula speciale PianetAcquario che combina la visita all’Acquario, alla Biosfera e all’ascensore panoramico Bigo in un unico biglietto al prezzo al prezzo di 30 euro anziché 36 euro per gli adulti e 21 euro anziché 25,50 per i ragazzi dai 4 ai 12 anni di età, acquistabile sia online sia in cassa.

Prosegue inoltre per tutto il mese di ottobre il “Mercoledì dei genovesi” che consente ai residenti a Genova e provincia di visitare la struttura nelle giornate di mercoledì, sia mattina sia pomeriggio, con una riduzione del prezzo del 50%. L’offerta è acquistabile esclusivamente in cassapresentando il documento di identità che attesti la residenza a Genova o provincia di Genova.

Per coloro che sono interessati al mare a 360° e intendono unire la visita dell’Acquario di Genova a quella al Galata Museo del Mare, fino al 30 novembre ogni acquisto di un biglietto Adulto GalatAcquario a tariffa intera comprenderà due ragazzi (4-12 anni) in omaggio. La promozione è valida sia in cassa sia online sul sito www.acquariodigenova.it.

Le promozioni intendono offrire a tutti l’occasione di fare un’”immersione” nei mari e negli ambienti acquatici di tutto il mondo e venire a conoscere gli ultimi arrivati, le sei tartarughine della specie Pyxis arachnoides nate tra fine agosto e i primi di settembre e visibili nel terrario dedicato alla foresta spinosa del Madagascar e i due pulcini di pinguino di Magellano nati a inizio giugno rispettivamente da Diana, il primo pinguino nato nella struttura nel 2008, e Tyson e della coppia Verde-Nera e Giallo.

Nel mese di ottobre l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 con ultimo ingresso alle 18 e sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle ore 20 con ultimo ingresso alle ore 18.

Per quanti scelgono l’offerta PianetAcquario, si ricorda che il Bigo a ottobre è aperto solo sabato, domenica e festivi dalle ore 11 alle ore 17; la Biosfera è aperta tutti i giorni di settembre dalle ore 10 alle ore 17 con ultimo ingresso alle ore 16.30. Al momento, il percorso PianetAcquario non comprende il giardino “Un battito d’ali” interno all’Acquario di Genova. Il biglietto PianetAcquario ha validità di un anno dal momento dell’acquisto e la visita al Bigo e alla Biosfera può essere fruita anche in un giorno diverso da quella all’Acquario di Genova che invece prevede la scelta obbligata di giorno e orario di ingresso.

Ricordiamo che i visitatori dell’Acquario di Genova, del Bigo e della Biosfera, dopo essersi sottoposti al controllo della temperatura corporea all’ingresso, si devono attenere al Regolamento di visita Covid-19; che prevede, tra le altre cose, l’obbligo di indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura e di rispettare la distanza di sicurezza tra diversi gruppi famigliari, consultabile sui siti https://www.acquariodigenova.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/Regolamento-di-visita.pdf