Pegli, lo scivolo di villa Doria è stato riparato

Dopo quasi un anno è stato riparato lo scivolo di villa Doria, a Pegli, per la gioia di bimbi, genitori e comitati di quartiere.

Il gioco era rotto da maggio 2021, e i pezzi di ricambio, che inizialmente dovevano arrivare a febbraio, sono arrivati poi a metà marzo, ma sono rimasti bloccati ancora qualche giorno per controlli alla dogana: la data prevista per la consegna, infatti, aveva subito un importante slittamento per i tempi burocratici di espletamento dell'ordine ma anche per quelli fisiologici legati al trasporto e alla logistica. Più i controlli alla dogana, allungati oltre i tempi standard: i pezzi, infatti, arrivavano dagli Usa così come il gioco intero, acquistato anni fa a seguito di gara bandita dal Comune di Genova.

Adesso in ogni caso lo scivolo è pronto per essere utilizzato, una vittoria per il comitato Pegli Bene Comune che si era speso molto sull'argomento: "Ho chiesto anche per la manutenzione degli altri giochi - dice Serena Ostrogovich del comitato a GenovaToday - mi è stato risposto che la segnalazione è pervenuta e provvederanno a metterla nel calendario, speriamo presto".