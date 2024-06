“Sciarborasca in pesto”: festa di inizio estate con cena, musica e laboratorio di pesto al mortaio

Festa di inizio estate a Sciarborasca: sabato 22 giugno alle ore 18 in piazza Sant'Ermete arriva “Sciarborasca in pesto”, una serata di intrattenimento e buon cibo tutta dedicata al nostro tesoro verde. Si parte con laboratorio di pesto al mortaio con il maestro Massimiliano, in serata cena in piazza con trofie al pesto, trofie al pomodoro e basilico, hamburger, focaccette e dolci locali. Non mancheranno animazioni, musica e balli caraibici.

Evento organizzato dall'Associazione Commercianti Artigiani Agricoltori Sciarborasca, in collaborazione con la Croce d'Oro Sciarborasca, il Gruppo Alpini Cogoleto e Cogoleto Outdoor, con il patrocinio del Comune di Cogoleto.