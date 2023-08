Sciancarnevale 2023 con Viola Valentino, Piotta, Carolina Marquez, stand gastronomici e festa in maschera

Sabato 19 agosto torna Sciancarnevale, Il festone di Castiglione. Settima edizione per l'evento a cura di A.S.D. Castiglionese e Gli Sciancati

in collaborazione con il comune di Castiglione Chiavarese: una grande festa in maschera con tanto cibo e buona musica per tutte le età all'ex campo sportivo di Castiglione Chiavarese. Come sempre il fine sarà benefico: quest'anno le donazioni saranno all'associazione “Forza Walter”, che si occupa di aiutare persone affette da disabilità motoria, e all'Ospedale Gaslini di Genova.

Apertura stand gastronomici a partire dalle 19 con le migliori specialità sciancate: asado e porchetta, le salsicce e i wurstel del salumificio di Castiglione, patatine fritte, vino, birre artigianali e non.

Sul palco tantissima musica dal vivo e grandi nomi per intrattenere il pubblico di tutte le età. Dalle 21:30 salirà sul palco Viola Valentino, icona della musica italiana, che quest'anno festeggerà i 40 anni di carriera con il “Comprami Tour 2023”. Quattordici album all'attivo, svariate apparizioni nei più importanti festival musicali italiani come Sanremo, Festivalbar, Cantagiro, Un disco per l'estate; l'indimenticabile film “Delitto sull'autostrada” a fianco del compianto Tomas Milian. La cantante si esibirà in un grande spettacolo con i suoi piu grandi successi da “Comprami” in poi.

Sul palco di Sciancarnevale con la sua band anche Piotta, uno dei più grandi interpreti della storia dell'hip hop in Italia. Attivo dagli anni '90 quando fonda la prima crew hip-hop romana con leggende del calibro di Ice One e Colle der Formento, fino ai successi di Supercafone, Mossa del Giaguaro, La Grande Onda. Festivalbar, Sanremo, 9 album in studio, dischi di platino, fino ad arrivare a Netflix con la colonna sonora di Suburra “7 vizi capitale”... sul palco , con il suo Summer Tour 2023, dove interpreterà i suoi grandi successi fino all'ultimo singolo “Andate tutti a...”

Dalla Colombia a Sciancarnevale, ecco Carolina Marquez, un'icona della dance Mondiale pronta a farci scatenare al ritmo dei suoi piu grandi successi anni '90 e 2000. Dagli anni '90 sforna hit di successo mondiale come “Sexo Sexo”, “Ritmo” fino agli anni 2000 con il clamoroso successo di “The Killer Song” parte della colonna sonora di Kill Bill di Quentin Tarantino, arrivando al disco d'oro con “Sing La La La” con il rapper americano Flo rida e al secondo disco d'oro nel 2019 con “Courmayeur” insieme a Dj Matrix e Gabry Ponte; esibendosi sui più importanti palchi mondiali e one night al Pacha di Ibiza.

A seguire dj set con Natta & Frisby che da oltre 15 anni infiammano con dj set pazzi ogni evento al quale partecipano. Tra i dj più apprezzati del Tigullio, hanno fatto ballare migliaia di persone nei più importanti locali e manifestazioni come silent disco, critical beer, street food, critical wine e altro. Chiamati ad aprire e chiudere concerti di Meganoidi, Punkreas, Vallanzaska, Gogol Bordello.

Come ogni anno saranno premiati i costumi più votati dalla giuria Sciancata con in palio il mitico prosciutto cotto dell'antico salumificio castiglionese.

Modalità d'ingresso alla serata:

- Speciale Menù fino alle ore 21: ingresso concerti e menù con asado o porchetta + contorno e bevanda (birra, vino o analcolico) al prezzo di 25 euro

- Ingresso solo concerti 15 euro (all'interno ci sono gli stand con il cibo fino ad esaurimento)

L'evento si svolge presso l'ex campo sportivo comunale di Castiglione Chiavarese, ex strada provinciale 523 del Colle di Cento Croci - 16030 Castiglione Chiavarese.

Per informazioni contattare i profili social Oriundo Sciancati Scianca e A.S.D. Castiglionese o il numero 340 2894624.