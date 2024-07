Arriva lo "Schiuma Party Water Bomb", festa dedicata al K-pop con schiuma e dj set

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Musica&Magia presenta "Schiuma Party Water Bomb", un evento dedicato alla danza K-pop, alla schiuma, alle bombe d'acqua e al DJ Set. L'evento avrà luogo domenica 14 luglio alle ore 17 presso Magic Moonland, sito in Via Alfieri 12R. L'ingresso è libero, ma si consiglia di indossare un costume in quanto ci si bagnerà durante l'evento. L'ingresso all'area è gratuito, mentre l'iscrizione ha un costo di € 10,00.

È gradita la prenotazione obbligatoria entro il 12 luglio tramite e-mail all'indirizzo: magiczenasrl@gmail.com oppure inviando un messaggio su WhatsApp al numero 340 4759301 (Viviana Carrero, Presidente dell'ASD Musica&Magia). L'evento è patrocinato dal Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova ed è organizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e con l'affiliazione al Coni Liguria. Inoltre, l'evento rientra negli eventi estivi di Genova, Capitale dello Sport 2024.