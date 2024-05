Andrea e Pippo Santonastaso chiudono la stagione del Sipario Strappato con “Lo scemo in televisione”

Ultimo appuntamento della stagione teatrale del Sipario Strappato di Arenzano sabato 25 maggio alle ore 21 con “Lo scemo in televisione” della compagnia Andrej. Lo spettacolo, in scena nel teatro di via Terralba 165, sarà interpretato da Andrea Santonastaso e con la grande partecipazione di Pippo Santonastaso, a cui a fine serata verrà conferito il “Premio Sipario Strappato” alla carriera. Ma il 25 maggio è anche il compleanno di Pippo Santonastaso: quella di Arenzano sarà dunque una doppia festa.

In “Lo scemo in televisione” Andrea Santonastaso, attore, figlio (e nipote) di attore, entrerà in scena da solo, per raccontare la carriera luminosa di due “monumenti dello spettacolo comico del nostro Paese: Pippo e Mario. Lo fa con il rispetto, la devozione, la memoria e la precisa documentazione di chi quella carriera l’ha vissuta da “figlio d’arte”. Lo fa fino al momento in cui si rende conto che non è in scena da solo. Perché sul palcoscenico con lui c’è, in carne ed ossa e, soprattutto, sketch, il protagonista di quei ricordi, Pippo. Mario purtroppo non c’è più, ma è come se ci fosse.

“Mio papà fa lo scemo in televisione” è una biografia, un monologo dialogato, l’omaggio di un figlio a un padre (e di un nipote a uno zio). Ma anche di un padre (e uno zio) a quel nipote/figlio. È soprattutto la prova che “il sangue non mente” e che nelle vene di ognuno di noi scorre un “codice” che inevitabilmente si tramanda per generazioni.

“Siamo onorati e orgogliosi di poter avere qui Pippo Santonastaso – è il commento di Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – è un personaggio che insieme a suo fratello ha fatto la storia della televisione. Il figlio Andrea è un amico del nostro teatro: quando gli abbiamo parlato e abbiamo capito che c’era la possibilità di portare questo spettacolo qui, non potevamo non invitarli, sarà un omaggio bellissimo”.

Come scritto prima, sarà l’ultimo spettacolo della stagione 2023-2024 del teatro arenzanese: “Una stagione che è andata molto bene – ricorda Damonte – siamo felicissimi, abbiamo avuto tanti spettacoli di alta qualità con un’altissima affluenza di pubblico dunque non possiamo non essere soddisfatti, a maggior ragione perché il teatro è un presidio culturale sociale fondamentale. Chiudere la stagione con Santonastaso è davvero la ciliegina sulla torta”.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121.

Ma l’attività del teatro non finisce qui: dal 31 maggio all’8 giugno prende il via la quinta edizione del festival teatrale regionale “Nena Taffarello”, organizzato dal Sipario Strappato con il patrocinio del Comune di Arenzano e di FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). Si parte venerdì 31 maggio con la compagnia Teatralnervi che porta in scena “Ciaeti”, poi venerdì 7 giugno la Compagnia degli Evasi si esibirà in “Limone e caffè” e infine sabato 8 giugno ultimo appuntamento con la Compagnia Temps Clar e “Basileia”. La premiazione finale si terrà sabato 8 giugno dopo l’ultimo spettacolo e per l’occasione gli spettatori potranno decretare anche il premio del pubblico.